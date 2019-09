Regering vil hæve prisen på cigaretpakker: - Det hjælper ikke noget som helst

Det skal være dyrere at købe cigaretter, mener regeringen, der foreslår at hæve prisen per pakke til 50 kroner.

Prisstigningen skal ske ad to omgange, så prisen stiger med fem kroner i 2020, og i 2021 skal der lægges endnu en femmer oveni.

Vil ingen effekt have

Prisstigningen er en del af en pakke med forslag, der samlet har til formål at afholde især unge fra at begynde at ryge.

En endnu højere pris på cigaretpakker ville ramme helt skævt socialt, mener Grethe Villadsen. Foto: Favrskov Kommune

En prisstigning er dog til ingen verdens nytte, hvis man spørger formand for social- og sundhedsudvalget i Favrskov Kommune, Grethe Villadsen.

- Jeg tror ikke på, det hjælper noget som helst. Jeg tror mere på oplysning og rygestopkurser, som vi har set effekten af, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Et svigt af vores børn

Flere har kritiseret udspillet fra regeringen. Prisen skal sættes endnu højere op, hvis det skal batte noget, lyder det.

- En prisstigning på ti kroner i 2021 er jo totalt uambitiøst, og jeg synes, det er et svigt af vores børn og unge, siden der er et historisk mulighed for virkelig for alvor at gøre noget ved prisen, siger sundhedsordfører for Venstre Sophie Løhde til Ritzau.

VIDEO: Tidligere har regionerne foreslået at hæve priserne på en pakke cigaretter til 100 kroner. TV2 ØSTJYLLAND tjekkede rygernes reaktioner på det (video fra 8. april).

Idéen om at sætte prisen yderligere op, giver Grethe Villadsen dog heller ikke meget for.

- Jeg tror bare, det ville ramme helt skævt socialt. De mennesker, der af den ene eller anden grund har brug for at ryge, skal nok finde pengene til cigaretter, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg vil rigtig gerne bruge penge på at hjælpe. Hvis borgere i Favrskov fx bliver diagnosticeret med sukkersyge, får de straks tilbudt en pakke, der handler om kostændringer og rygestop. Jeg har altid troet på gulerod fremfor pisk.

Jeg er virkelig skuffet. Sundhedsministeren tror åbenbart, at han er skatteminister, siden afgiftsprovenu kommer forud for målet om, at vi skal have røgfri børn og unge, lyder det fra Sophie Løhde (V). Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

"Vi har fejlet"

Én ting kan formanden for social- og sundhedsudvalget i Favrskov Kommune dog blive enig med regeringen om.

- Vi skal satse på indsatsen for, at unge ikke begynder. Måske skal vi gøre mere eller noget andet, men vi skal have fokus på vores børn og unge. Når flere unge begynder at ryge, har vi fejlet, siger Grethe Villadsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil blandt andet indføre neutrale smøgpakker, som desuden bør skjules i butikkerne.

Der skal også være mere kontrol af, om der bliver solgt cigaretter til unge under 18 år, og bøden for ulovligt smøgsalg skal stige, mener ministeren.