Redningsbåden kommer ikke tilbage til Odder

Redningsbåden i Odder kommer ikke tilbage til brandstationen i byen. Det står klart efter byrådsmødet mandag.

Foråret i Odder har politisk været præget af en diskussion om, hvorvidt man kan få redningsbåden tilbage i byen.

I september 2017 havde Odder byråd fået et notat fra Østjyllands Brandvæsen: Hvis I vil beholde redningsbåden i byen fremover, skal I betale 177.000 kroner.

Dengang vedtog byrådet, at man ikke havde råd til at beholde redningsbåden. 1. april blev redningsbåden så fragtet fra Odder til Aarhus, hvor den nu står til at skulle sælges.

Læs også SF bakker også op om redningsbåd i Odder

Længere responstid

Hvis Østjyllands Brandvæsen skal lave redning i havne eller ved kysten, så er det altså med en båd, som er kørt fra Aarhus.

Responstiden fra Odder til kysten er vurderet til at være 11 minutter, men fra Aarhus er den responstid fordoblet.

Faktum er, at sø-redning er en statslig opgave, og Søværnets helikopter kan være på pletten i løbet af 42 minutter. Redningsbåden er en såkaldt “kan-opgave”, og ikke en “skal-opgave”.

Værd at kæmpe for

Finn Thranum (V) er gået mod partilinjen, og har sammen Marianne Hundebøll (SF) taget sagen op i byrådet tilbage i april. Forslaget gik på, at man skulle finde penge fremover til at bringe redningsbåden tilbage til Odder.

- Halvdelen af Odders kommunegrænse er havet. Selvom det ikke er kommunens ansvar at lave kystredning, det har det aldrig været, så vi havde alligevel en redningsbåd, sagde Finn Thranum (V) til mandagens byrådsmøde.

- Redningsbåden er værd at kæmpe for. Den skaber tryghed for borgerne og turister, og kan også være en del af vores bosætningsstrategi, sagde Marianne Hundebøll (SF) i byrådssalen.

Læs også Efter lang debat om redningsbåd: Byrådet ønsker tænkepause

I april udbad byrådet betænkningstid, og siden da blev byrådet klogere ved et temamøde med Østjyllands Brandvæsen i maj. Men det har ikke rykket ved holdningerne i byrådet.

Blandt andet stod Socialdemokratiet ved beslutningen fra 2017 om, at man ikke ville prioritere redningsbåden.

- Vi ønsker ikke parallelberedskaber her i Odder. Beslutningen er truffet i det ny beredskab, vi stoler på, at de kan løfte de opgaver, de er sat i verden for at løfte. Jeg mener nok, vi kan være trygge, sagde Lone Jakobi (A), og henviste til, at der har været to livstruende redningsaktioner, hvor helikopteren kom frem før redningsbåden.

Redningsbåden i Odder kommer ikke tilbage. Det har et flertal i byrådet bestemt.

Flere forslag

Til byrådsmødet mandag var der stillet yderligere et forslag fra SF, Radikale Venstre og Enhedslisten om, at kommunen skulle undersøge, hvad det ville koste, hvis Østjyllands Brandvæsen stationerer redningsbåden i Odder.

- Det er jo statens opgave, men jeg tror et barn eller voksen er fuldstændig ligeglad med, om det er en kommunal eller statslige opgave. Den opgave skal vi påtage os i Odder. For de borgere, turister og sommerhusbeboere, der er ude ved kysten, sagde Kresten Bjerre (Rad. V) mandag.

Det er jo statens opgave, men jeg tror et barn eller voksen er fuldstændig ligeglad med, om det er en kommunal eller statslige opgave. Kresten Bjerre (Rad. V).

Men forslaget blev nedstemt. Venstre med undtagelse af Finn Thranum (V), Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte imod, i alt var det 12 stemmer mod fem.

John Rosenhøj (DF) stillede også et forslag om, at borgmester Uffe Jensen (V), som sidder i bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen, forhandlede sig frem til at bringe redningsbåden tilbage til Odder inden for budgettet.

- Jeg ser det her som en borgmesteropgave. Borgmesteren sidder i bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen sammen med de andre borgmestre. Hvis den kan stå i Aarhus, kunne den snildt også stå i Odder, sagde John Rosenhøj (DF) til byrådsmødet.

Læs også Politikere og lokale vil have redningsbåd tilbage til Odder

Men dette blev også nedstemt, trods Konservative støttede forslaget fra Dansk Folkeparti. Socialdemokratiet og Venstre med undtagelse af Finn Thranum (V) stillede 10 stemmer mod syv.

Brandvæsnet skal spare

Men borgmester Uffe Jensen (V) understregede, at bestyrelsen ikke kan bestemme over materiel og vogne hos Østjyllands Brandvæsen.

Desuden står Østjyllands Brandvæsen - sammen med alle landets andre beredskaber - overfor en besparelse på syv procent. Det er noget, som er besluttet i Folketinget.

- Østjyllands Brandvæsen har en plan for, hvor de skal levere besparelser. De er bekendt med diskussionen her i Odder. Men der er ingen sager i bestyrelsen, om hvilke køretøjer der skal være hvor, siger Uffe Jensen (V).