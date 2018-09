Reception på Kongeskibet: - Dronningen samler folket

Hele mandag har dronningen haft et stramt program, da hun besøgte Silkeborg. Hun har både været på karetture og virksomhedsbesøg. Her til aften holder hun reception på Kongeskibet Dannebrog, som ligger til i Horsens Havn i disse dage.

Her kommer der både gæster fra Byrådet i Silkeborg, borgmesteren i Horsens og repræsentanter fra erhvervslivet.

Læs også Dronningen i Silkeborg: Jan samler hestepærer

Men ud over de mennesker, som er inviteret om bord på Kongeskibet, så var havnen fuld af mennesker, som var kommet for at få et glimt af festlighederne.

En af dem var Lis Larsen, som gerne ville se dronning Margrethe for anden gang denne mandag.

- Jeg håbede at se dronningen igen, jeg har set hende inde i Silkeborg, og jeg ville gerne se hende en gang til. Hun er så fantastisk. Hun er virkelig en, der kan samle folk omkring sig, siger Lis Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kongeskibet Dannebrog ligger til i Horsens Havn, mens dronningen er på besøg i Silkeborg.

Og Lis Larsen står på kajen i Horsens og beundrer gæsterne ankomme:

- Det er en stor drøm, at jeg selv var dem, der gik om bord. Men de var fantastisk flotte og elegante alle sammen. Det er så smukt at se, siger hun.

Det er en stor drøm, at jeg selv var dem, der gik om bord Lis Larsen

Tidligere i dag var en af gæsterne, Silkeborgsborgmester, Steen Vindum (V), med dronningen på karettur, og han skal igen i aften være i regentens selskab. Det kræver, at der er styr på tiltaleformen.

- Jeg har ikke lavet fejl endnu, men nu skal man passe på, hvad man siger, sagde han tidligere i dag til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også VIDEO: Her ankommer dronning Margrethe til Silkeborg

I morgen drager dronningen igen til Silkeborg, hvor hun skal besøge nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen A/S, Aktivitetstilbuddet for fysisk handicappede Lysbro Kunst og til slut tager hun afsked med byen på Torvet i Silkeborg.