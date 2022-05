Efter syv år i jobcenteret fik Rasmus PTSD

- Hver gang jeg har forsøgt at påpege det her op igennem hans barndom, er det altid blevet slået hen med, at han er født for tidligt. Men i og med at medicinen har den her effekt, giver jeg ham nogle test for autisme og ADHD, som jeg finder på nettet, fortæller hun.

I samråd med deres læge sender familien i efteråret 2018 Rasmus til en psykiatrisk speciallæge, og hendes undersøgelse bekræfter Karin Dalgaards fornemmelse: Rasmus har ADD og Aspergers syndrom.

- Lige pludselig har jeg en undskyldning for, hvorfor jeg kan have brug for at trække mig, og hvorfor jeg har de her små særheder. Det er lige pludselig nemmere for mig at formidle til andre, for nu har jeg rent faktisk noget konkret at sige. Det er derfor, jeg har det, som jeg har det, og gør som jeg gør. Det er, som om jeg får en tung rygsæk af, fortæller Rasmus.