Randrusianere får indflydelse på fremtidens Randers

Der tænkes store tanker i Randers.

Hvis byen skal tiltrække flere nye borgere i fremtiden, kræver det nemlig gennemgribende løsninger på byens trafikale og klimamæssige udfordringer.

I en boks på Randers Havn kan nysgerrige randrusianere og besøgende nu få et glimt af, hvad det er for nogle ambitioner byen går og pusler med under projektnavnen: ”Byen til vandet”.

Med projektet vil Randers Kommune tænke løsninger på klima – og trafikudfordringer sammen med oplevelser i naturen og arealer til byudvikling til glæde for byens nuværende og kommende borgere.

Og når containerboksen er åben, kan besøgende få en snak med en relevant medarbejder fra Randers Kommune, som står klar til at svare på spørgsmål eller tage imod kommentarer om projektet.

Det valgte blandt andet Villy Jakobsen at udnytte i dag:

- Det er en god ting med den her boks, for så får de input. Der er mange, der går derude og bor i området, der har en god fornemmelse af det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Villy Jakobsen ser frem til, at Randers Midtby kommer tættere på vandet.

Borgerne har indflydelse

Borgernes input kommer ifølge folkene bag projektet til at have lige så stor vægt som trafikforhold og klimatilpasning, når den endelige plan skal vælges.

- Det er dem, der bruger området i dag, og det er dem, der ved rigtig meget om, hvordan tingene foregår, og hvordan man godt kunne tænke sig at opholde sig i de forskellige arealer, og hvordan man også er som menneske i de forskellige aldersgrupper og forskellige områder i byen. Det er rigtig vigtigt, at vi får alles mening med, så vi kan lave et område, der reelt er for alle, siger Malene Lauge Nielsen, der er projektleder på ”Byen til vandet” til TV2 ØSTJYLLAND.

Lige nu ligger der tre bud på en plan for byen, som en dommerkomité skal vælge en vinder blandt. Vinderen skal så videreudvikles og endeligt vedtages af byrådet næste forår.

Skal klimasikre og bringe byen tættere på vandet

Randers Kommune fremhæver udviklingen af Randers midtby som et af nutidens visionære og ambitiøse eksempler på bæredygtig byudvikling, hvor bylivsmæssige, trafikale og klimatilpasningsmæssige aspekter går op i en højere helhed.

Projektet skal både bringe midtbyen tættere på vandet, men skal altså også hjælpe med at klimasikre byen og løse den trafikale situation omkring Randers Bro.

- Det betyder helt konkret, at borgerne her i kommunen vil begynde at kunne se nogle forandringer inden for de kommende år, og nogle lidt større forandringer sådan fysisk i næste byrådsperiode, siger Christian Brøns (V), der er formand for udviklingsudvalget i Randers Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunen og havnen ejer størstedelen af grundene i området, så planen er at finansiere projektet ved at sælge byggeretter til private investorer. Byrådet skal dog selv finde 600 millioner kroner til den såkaldte klimabro øst for havnen, som skal tage noget af trafiktrykket.

- Nu har vi allerede fået tre spændende bud på en udviklingsplan på plads, og det betyder, at det bliver lidt mere konkret, også for investorer, i forhold til, hvad det er, man kan forestille sig på det her område. Så jeg er sådan set ret optimistisk i forhold til, at investorerne også ser de samme muligheder, som vi gør, siger Christian Brøns (V), formand for udviklingsudvalget i Randers Kommune.

Hele ambitionen med projektet er at gøre vandet til en aktiv del af randrusianernes hverdag. Og det glæder Villy Jakobsen sig til:

- Jeg synes det er godt, fordi vand er noget, der giver en masse energi til folk, og det har en god påvirkning på mennesker generelt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Når Randers Festuge slutter på lørdag bliver Havnegade lukket mellem kl. 18 og 24. Det betyder, at man frit kan bevæge sig mellem byen og festteltene på havnen og dermed måske få en lille forsmag på fremtidens Randers.

Du kan læse mere om containerboksen på Randers Havn, hvor du kan give dit besyv med her.