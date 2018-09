Randerspige udvalgt til at tegne amerikansk tegneserieheltinde: -Jeg er meget nervøs

Hun er uddannet på Animationsskolen i Viborg og har næsten en halv million følgere på Instagram. Navnet Pernille Ørum lyder måske ikke bekendt i alle ører, men på verdensplan har hun tusindvis af fans.

Nu er den 32-årige Randers-pige blevet udvalgt til at tegne en hel ny tegneserie af den amerikanske forfatter Kevin Smith.

Serien handler om en ekstremt voldelig teenage superhelt ved navn Hitgirl.

- Jeg blev ringet op af Kevin Smith, som jeg har været fan af længe, og spurgt om jeg ville illustrere hitgirl, fortæller Pernille Ørum til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er personligt super stort. Jeg er super stolt af at blive kontaktet og synes, det er mega fedt.

Der er splatterfilmsagtige blodsudgydelser, når Hitgirl slår til.

Fra idol til ven

Kevin Smith er en amerikansk instruktør og manuskriptforfatter, som i 1990´erne hittede med komediefilmen Clerks om karaktererne Jay og Silent Bob. I dag er han 48 år og bor i Hollywood.

Pernille Ørum har været fan af ham siden da og tog for nogle år siden kontakt til ham, for at vise ham sine illustrationer af nogle af hans karakterer.

- Så skrev jeg til ham for nogle år siden, hvor jeg var i L.A. og så inviterede han mig hjem til sig. Han bor i Hollywood Hills og havde en etage med alle de ting, han har lavet, fortæller hun.

Den unge randrusianske tegner pitchede en ide om en helt ny tegneserie for ham for to år siden og de to har aftalt, at hun skal tegne serien, der kommer til at foregå i Danmark.

Oprindeligt var Pernille Ørum fan af den 48-årige filminstruktør og manuskriptforfatter Kevin Smith, men efter at have mødt hinanden nogle gange har forholdet mere udviklet sig til et venskab.

Splattervold

Først skal hun dog lige tegne Hitgirl, som er en ultravoldelig splattertegneserie.

- Det er lidt sjovt og en udfordring, at det er så voldeligt og de slår folk ihjel med macheter, griner Pernille Ørum, der tidligere har tegnet mere Disney Inspirerede figurer såsom prinsesser og havfruer.

- Der er lidt Tarantino over det, siger hun med henvisning til filminstruktøren Quentin Tarantino, som i sine film lader blodet sprøjte ud af de uheldige karakterer, som bliver ramt af et sværd eller en kniv.

Dækket i blod. Når hitgirl er færdig med at slagte sine fjender, efterlader blodbadet tydelige spor på hendes tøj.

Første gang

Det er første gang Pernille Ørum skal illustrere en tegneserie. Hun er uddannet fra Animationsskolen i Viborg og har tidligere arbejdet som 3D animator, men fandt frem til, at det ikke helt var der, passionen lå.

Derfor kastede hun sig ud i i stedet ud i at designe karakterer og nu ligger tegningen af tegneserien om Hitgirl for hendes fødder og giver lidt nervøsitet.

- Jeg ved absolut ingenting om, hvad jeg laver, griner hun i telefonen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Så jeg har også været meget nervøs. Men nu har jeg lavet otte sider og vist dem til holdet og de er meget tilfredse, så man lærer hen ad vejen.

Den kun 32-årige animator fra Randers har tidligere beskæftiget sig meget med animation, men interesserer sig i dag mere for design af karakterer. Her har hun illustreret tennisspilleren Serena Williams. Illustration: Pernille Ørum