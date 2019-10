Randers tryner AGF med femte ligasejr i træk

Randers FC trak sig søndag sejrrigt ud af lokalbraget mellem 3F Superligaens mest formstærke mandskaber, da Randers hjemme slog AGF 2-0.

Der var meget på spil i søndagens lokalopgør, hvor de to mandskaber skulle forsøge at forsætte deres stime af sejre.

Her lykkedes det kronjyderne at vinde for femte gang i streg, mens AGF tabte efter seks sejre i træk.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Dermed strøg Randers forbi AGF i tabellen og op på tredjepladsen.

Indledningen på kampen var en uskøn affære med flere hårde tacklinger, hvor det meste af spillet foregik på midten af banen.

I løbet af første halvleg overtog hjemmeholdet spillet, men det lykkedes kun at udfordre gæsternes stabile defensiv på enkelte kontrastød.

Kampens første store chance tilfaldt Randers efter en halv times spil, da Randers-angriber Emil Riis blev spillet i dybden og lagde bolden på tværs til angrebsmakker Marvin Egho.

Han endte dog med at med at drible chancen ud i sandet.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Riis endte dog med at få en hovedrolle i anden halvleg, da han tilkæmpede sig et frispark efter 52 minutters spil.

På det efterfølgende indlæg fra Erik Marxen dukkede Emil Riis op tæt under mål, og han bankede bolden op i nettaget til 1-0 til Randers.

Med føringen stillede Randers sig længere tilbage på banen, hvilket fik aarhusianerne mere med i opgøret, men et par store redninger fra Randers-målmand Patrik Carlgren holdte gæsterne fra at score.

Bedst som AGF pressede på for at udligne, afgjorde hjemmeholdets Al-Hadji Kamara kampen, da han på en kontra lagde bolden mellem benene på AGF-målmand Aleksandar Jovanovic til 2-0.

