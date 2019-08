Randers-træner vil krydre festuge med sejr over FCK

FC København har indledt sæsonen med fem sejre i fem kampe i Superligaen.

Fredag skal FCK en tur til Randers, hvor træner Thomas Thomasberg meget gerne vil krydre festugen i byen med en sejr over topholdet.

- Det er en del af festugen, vi skal underholde herinde og gerne have en sejr over FCK. Hvis opbakningen kommer, så skal vi nok betale tilbage, siger Thomasberg til klubbens hjemmeside.

Trætte FCK

Han vurderer, at nogle af FCK-spillerne kan være lidt trætte, fordi de i midtugen spillede 120 minutter i nederlaget til Røde Stjerne i Champions League-kvalifikationen.

- Det bliver en tæt kamp. Det er jeg ikke i tvivl om. FCK har spillet mange kampe, og vi skal prøve at gøre det hårdt fysisk og mentalt for dem undervejs i kampen.

- Det er et hold, der er vant til at spille de her kampe, det er et hold med maksimumpoint, men vi vil gerne være de første, der tager point fra dem og også gerne slår dem, siger træneren.

Mange rokader

I den seneste spillerunde skiftede FCK en del spillere ud efter en europæisk midtugekamp, og det gentager sig nok, vurderer Thomasberg.

- Jeg tror, FCK laver en del rokader, så der kommer en del friske folk ind, og det er rutinerede folk, som er vant til at spille i de uger, hvor der er mere end en kamp, siger han.

Torsdag meddelte FCK, at Dame N'Doye skulle holde pause mod Randers. Men fredag er meldingen, at angriberen døjer med en mindre skade, så han ikke er klar til at spille mod Randers.

Senegaleseren meldes tilmed også tvivlsom til FCK's næste kamp i Europa League-kvalifikationen mod Riga FC på torsdag.

Desuden meldes FCK-stopperen Andreas Bjelland fortsat skadet, og han vurderes fra uge til uge.

Fredagens kamp mellem Randers og FCK går i gang klokken 18.