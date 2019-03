Randers-træner vil i top-6: Vi skal overraske mod OB

Randers FC lever fortsat i det store top-6-puslespil, hvor adskillige hold ligger og kæmper om de sidste pladser, der giver adgang til Superligaens mesterskabsspil.

Læs også Randers spiller sig tættere på medaljeslutspil med sejr

Det står klart, efter at kronjyderne slog den direkte konkurrent AC Horsens med 2-0 søndag eftermiddag.

Sejren betyder, at der er lagt op til en finale i næste spillerunde, hvor Randers skal en tur til Fyn og møde OB - en kamp, der skal vindes.

Læs også 'Fantastisk' Superliga-ændring begejstrer kritiske trænere

- Jeg har svært ved at se, at vi kan komme i top-6, hvis det ikke bliver til en sejr i Odense. Vi skal levere en overraskelse, og det skal vi arbejde frem mod hele ugen, siger Thomas Thomasberg.

Det er altid spændende at spille de her finaler, og vi kan selv sørge for, at vi kommer i top-6. Emil Riis, Randers FC

Randers' første målscorer i kampen mod Horsens, Emil Riis, ser også frem til kampen mod OB.

- Det er altid spændende at spille de her finaler, og vi kan selv sørge for, at vi kommer i top-6. Det er en kamp, hvor vi skal ud og give alt, siger Emil Riis.

Randers har ikke været en oplagt kandidat til top-6-pladserne i denne sæson, men med vigtige sejre i foråret mod de direkte konkurrenter fra AaB og senest Horsens, så ligger Thomas Thomasbergs mandskab alligevel lunt i svinget.

- Vi har her i foråret snakket om, at vi godt vidste, at top-6 var en mulighed, især efter sejren i Aalborg. Derfor ville det være ærgerligt, hvis vi ikke havde chancen for at spille os med.

Randers FC's Marvin Egho scorede til 2-0 mod AC Horsens på Cepheus Park i Randers. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

- Det havde vi ikke haft, hvis vi ikke vandt mod Horsens, og derfor er vi super glade for at have muligheden efter sejren, siger Thomas Thomasberg.

En top-6 placering vil betyde rigtig meget både sportsligt og økonomisk, men der er også udsigten til at spille med om pladserne i Europa. Thomas Thomasberg, træner, Randers FC

En sejr mod OB vil med høj sandsynlighed betyde, at Randers havner i mesterskabsspillet, og det vil have stor betydning for klubben.

- En top-6 placering vil betyde rigtig meget både sportsligt og økonomisk, men der er også udsigten til at spille med om pladserne i Europa, siger Randers-træner Thomas Thomasberg.

HØR PODCAST: I Skipperligaens ugentlige podcast talte Randers FC's Erik Marxen og AC Horsens' Thomas Kortegaard for kort tid siden om, hvor vigtigt det er at spille sig i top-6. Erik Marxen fortæller desuden om et par eksotiske klubber, der var ude efter ham i transfervinduet. Hør podcasten nedenfor: