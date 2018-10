Randers-træner er vildt irriteret efter 0-4 mod FCK

Irritation. Det var et ord, der flittigt blev taget i anvendelse i Randers FC-lejren efter søndagens udflugt til Parken i København.

For hvad nytter en i store perioder god indsats, når man falder sammen og indkasserer en 0-4-lussing mod et FC København-hold, der først i anden halvleg kom i gang for alvor?

Randers-træner Thomas Thomasberg havde i hvert fald svært ved at se det opmuntrende i kampen, hvor hans hold - populært sagt - ikke kendte sin besøgelsestid.

- Rent offensivt må jeg rose spillerne for, at de kom frem til rigtig meget. Men jeg har sværere ved at se det positive, når vi nu ikke kan sparke chancerne ind. Det har man brug for herovre, hvis man skal have point med hjem.

- Når man kommer til syv-otte forsøg herovre, også tre-fire rigtig store, så skal man sparke dem i mål. Ellers får man ikke point, og så er der nogle gange, hvor man taber med et eller to mål, men så blev det til så stort et nederlag.

- Det irriterer mig bare helt vildt, at vi skal stå og snakke sådan her efter en kamp, hvor mange ting så fine ud, og så ender det 4-0. Det er bare irriterende, siger Randers-træneren.

Handler om at sparke den ind

Angriberen Marvin Egho var blandt de spillere, der havde muligheder mod FCK. Men den 24-årige østriger leder fortsat efter sit første mål for Randers efter sommerens skifte fra Spartak Trnava.

Selvfølgelig handler det også om, at man skal sparke den ind, og der er ingen, der brænder chancer med vilje. Thomas Thomasberg, Randers-træner

- Marvin spillede klart sin bedste kamp. Han forstyrrede FCK'erne, men selvfølgelig handler det også om, at man skal sparke den ind, og der er ingen, der brænder chancer med vilje.

- Vi må hjem og træne afslutninger, siger Thomas Thomasberg, der får lidt flere muligheder for det end sædvanligt i de kommende uger.

På grund af landskampspausen skal Randers først spille sin næste kamp i Superligaen 21. oktober hjemme mod Sønderjyske.

Aktuelt indtager Randers tiendepladsen i ligaen med 14 point for 12 kampe.