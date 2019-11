Randers-træner er glad for tillid: Nu skal vi løfte os

Efter en turbulent periode med uro på de indre linjer og resultatmæssige problemer ansatte Randers FC i foråret 2018 klubbens tidligere assistenttræner Thomas Thomasberg som cheftræner.

Siden da har han bragt klubben på stabil kurs, og i sidste sæson var kronjyderne på nippet til at kvalificere til 3F Superligaens mesterskabsspil.

Ledelsen i den kronjyske klub har da også været glad for træneren, og det har betydet, at Thomasberg for nylig forlængede sin kontrakt frem til sommeren 2023 - og de varme følelser er gengældt.

Jeg drømmer om én ting hver eneste uge - det er at vinde den næste kamp. Thomas Thomasberg, cheftræner, Randers FC

- Jeg er glad for, at klubben sætter pris på mig og vil forlænge med mig, siger Thomasberg.

- Jeg har efterhånden været i klubben i mange år, og jeg er stadig rigtig glad, hver dag jeg kommer på arbejde. Jeg synes, vi har en god trup og nogle gode mennesker i klubben, så det var en let beslutning at tage, siger Randers-træneren.

Thomas Thomasberg forlod i januar 2017 sin rolle som assistenttræner i Randers for at blive cheftræner i Hobro IK. Der var han i omtrent halvandet år, inden Randers hentede ham hjem igen.

I mellemtiden havde kronjyderne fyret to trænere og tiltrukket sig stor opmærksomhed på grund af en tv-dokumentar, der gik helt tæt på klubben og fremstillede de to fyringer og en klub, der resultatmæssigt skrantede.

Og selv om det fredag blev til et klart 0-3-nederlag til FC Nordsjælland, så har Thomasberg rettet op på meget, mener han.

- Klubben var jo på vej ud af superligaen, og der var samtidig nogle udfordringer både på ledelsesgangene og i truppen, og der var også udfordringer med placeringerne i superligaen.

- Men jeg havde været med i en periode som assistenttræner, så jeg kendte klubben rigtig godt og vidste, hvad den stod for. Jeg synes, vi har fået styr på det nu, og nu glæder vi os til at prøve at sammensætte noget, der kan blive endnu stærkere.

Randers FC har haft sportslig succces i denne sæson. Fredag aften tabte kronjyderne dog på udebane med 0-3 til FC Nordsjælland. Foto: Lars Møller - Ritzau Scanpix

Vil vinde næste kamp

Thomasberg afviser dog at drømme om europæisk fodbold i det kronjyske.

- Jeg drømmer om én ting hver eneste uge - det er at vinde den næste kamp.

- Grundlæggende skal vi fra dag til dag lægge en lille smule på. Det gør man blandt andet med hårdt arbejde, og så handler det om, at vi vælger en ordentlig trup og træner den på en rigtig måde.

Vi var med i spillet om top-6-placeringerne i sidste sæson, og lige nu har vi nok presset citronen, så meget vi kan. Thomas Thomasberg, cheftræner, Randers FC

- Vi var med i spillet om top-6-placeringerne i sidste sæson, og lige nu har vi nok presset citronen, så meget vi kan. Men vi håber at være med omkring de placeringer igen i den her sæson.

Randers er i skrivende stund på syvendepladsen i Superligaen.

