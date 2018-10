Randers-træner ændrer fokus efter svær periode

Randers led søndag eftermiddag sæsonens femte nederlag, da kronjyderne tabte med 0-2 hjemme mod Esbjerg.

Randers er nu uden sejr i fire superligakampe i træk, og holdet har i alt lukket syv mål ind i de tre seneste af dem.

Derfor mener Randers-cheftræner, Thomas Thomasberg, at det nu er tid til at tænke på defensiven frem for offensiven.

- Vi skal tilbage til basis rent defensivt. Det er ikke holdbart at skulle lave tre mål for at vinde kampene.

- Vi kan godt arbejde endnu mere på det offensive, men lige nu handler det om at lukke tæt, siger Thomas Thomasberg.

Næste opgave for Randers FC hedder AGF i Aarhus. Foto: Bo Amstrup - Ritzau / Scanpix

Dårlig defensiv

Han lægger ikke skjul på, at defensiven gennem de sidste tre-fire kampe har været for dårlig.

- Vi har desværre lukket lidt for mange mål ind på det seneste. Hvis vi holder nullet eller blot lukker et enkelt mål ind, kan vi begynde at få sejre igen.

Defensiven skal blandt andet styrkes ved at blive mere kompakt, mener Randers-træneren.

- Vi skal rykke tættere sammen, så vi bliver svære at skabe noget imod. Esbjerg vadede ikke i chancer, men de skabte for meget de første 25 minutter, siger Thomas Thomasberg.

Kampfakta Mål: 0-1 Mathias Kristensen (16. minut). 0-2 Adrian Petre (24. minut). Udvisning: Lasha Parunashvili, Esbjerg (27.) Tilskuere: 2.687.

Han giver udtryk for, at stammen på holdet er på plads, men han er klar på at lave ændringer, hvis det er, hvad der skal til, for at han og holdet begynder at vinde igen.

- Nu handler det om, at vi skal hive os selv op. Vi skal have troen og tilliden til hinanden frem igen. Der skal jeg se, hvem der er klar til at yde den indsats i de kommende træninger.

Randers vil formentlig næppe have noget imod, at den eftertragtede sejr kommer i hus allerede i næste spillerunde.

Her gælder det et opgør mod rivalen fra Aarhus, AGF.

