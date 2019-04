Randers tager puljeføring med uafgjort

Vendsyssel FF får to muligheder for at sikre sig en ny sæson i Superligaen.

Det ligger fast, efter holdet fredag aften spillede 0-0 mod Randers FC på hjemmebane, mens Hobro IK spillede 1-1 mod AaB i sidste runde i nedrykningspulje 2.

Resultaterne betød, at Vendsyssel sikrede sig tredjepladsen i puljen, og nordjyderne skal nu møde nummer tre i den anden nedrykningspulje, som bliver enten Horsens eller Sønderjyske.

Vinderen af det opgør overlever, mens taberen skal møde nummer tre fra 1. division i en direkte kamp om en plads i Superligaen i næste sæson.

Hobro slutter på fjerdepladsen, og holdet skal derfor møde Vejle i en duel, hvor taberen rykker ud af den bedste række.

Der var ingen scoringer i kampen mellem østjyderne og nordjyderne.

Kronjyder på førstepladsen

Med det uafgjorte resultat ender Randers på førstepladsen i puljen, og kronjyderne skal ligeledes møde enten Horsens eller Sønderjyske i første runde af Europa-playoff.

Kampen blev indledt med flere store chancer til Randers, og allerede efter 16 minutter havde udeholdet haft tre fine muligheder.

Selvom ingen scorede, var randrusianerne dominerende i fredagens kamp. Foto: Claus Bjørn Larsen - Ritzau Scanpix

Den største chance tilfaldt gæsternes Frederik Lauenborg. Midtbanespilleren headede dog forbi målet på en ellers åben chance.

Vendsyssel formåede at kæmpe sig en smule ind i opgøret, men nordjyderne havde svært ved at skabe reelle målchancer i første halvleg.

Efter pausen var Randers igen det dominerende mandskab, og holdet havde bolden i store perioder.

Midtvejs i anden halvleg fik udeholdet en stor mulighed for at komme i front, men Frederik Lauenborg fik i sidste øjeblik sit forsøg blokeret.

Ingen af holdene fik scoret i opgøret, og kampen sluttede dermed 0-0.

