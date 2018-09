LIVE: Randers bringer sig foran med 2-0

Randers FC tager lørdag klokken 16.00 imod Vendsyssel FF fra Hjørring. Kampen er den tiende i denne sæsons Superliga.

I sidste runde tabte randrusianerne 4-1 til FC Nordsjælland, så denne lørdag skal nederlaget vaskes af, og man skal op på hesten igen. Men det tegner til at blive et tæt opgør imellem de to klubber, som ligger på 11. og 12. pladsen i rækken.

Randers har 10 point indtil videre, imens Vendsyssel har ni. Begge klubber har den præcis samme målscore - de har begge scoret 11 mål indtil videre og lukket 15 ind.