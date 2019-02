Randers taber efter hård kamp mod FC København

FC København fulgte op på sidste rundes 6-1-sejr over OB, da klubben søndag slog Randers FC med 2-0 på udebane.

Sejren var dog ikke helt så overbevisende, som tilfældet var mod OB.

FCK gav flere store chancer væk, og Randers kan med rette være skuffede over nul scoringer og point i opgøret.

FCK lagde med sejren pres på FC Midtjylland, som har seks point op til københavnerne på førstepladsen, inden FCM mandag tager imod AaB.

Randers indledte kampen optimistisk, og Benjamin Stokke kunne have bragt hjemmeholdet foran efter bare fem minutter, men hans forsøg blev blokeret.

Selvom kronjyderne tabte med to mål, var det ikke en foræring. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Oven på den gode indledning af Randers kom FCK dog bedre med spillemæssigt.

Efter 22 minutter driblede Rasmus Falk sig gennem Randers-forsvaret, og bragte gæsterne foran 1-0.

Herfra var det småt med chancer, indtil FCK-forsvaret kom i gavehumør.

Randers FC havde søndag chancen for at placere sig i top 3 i superligastillingen, men sådan gik det ikke. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Flere chancer

Denis Vavro og Peter Ankersen fumlede med bolden, og så strøg Mikkel Kallesøe alene igennem, men hans forsøg gik lige udenom målet.

I første halvlegs overtid burde Robert Skov have fordoblet føringen, men den brandvarme ligatopscorer misbrugte sin chance.

Anden halvleg begyndte ganske lige, og Randers var først til at blive farlig.

Benjamin Stokke fik efter 56 minutter en god mulighed, men angriberen var for ubeslutsom.

Randers trykkede i perioder af anden halvleg FCK ned, og gæsterne lignede på ingen måde det hold, som slog OB med 6-1 for blot en uge siden.

Hjemmeholdets tryk tog dog af, da Emil Riis blev udvist med et kvarter igen for at sparke Denis Vavro i brystet. Blot to minutter senere lukkede Dame N'Doye kampen med målet til 2-0.