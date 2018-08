Randers slog Hobro i lokalopgør

Randers FC hentede søndag eftermiddag sæsonens anden sejr, da Hobro IK blev besejret 3-0 på hjemmebane i det kronjyske lokalopgør.

Hobro sad på det meste af første halvleg, men gæsterne formåede ikke at udnytte deres chancer.

Hjemmeholdet døjede med mange små personlige fejl, men i modsætning til Hobro, formåede kronjyderne at score, når chancerne bød sig.

Efter en hektisk start med chancer til begge hold faldt kampen til ro, og ud over en frisparksmulighed til Hobro udeblev de helt store muligheder.

I slutningen af første halvleg steg kampen i tempo, og begge hold havde gode chancer for at bringe sig foran. Kampens første mål skulle dog komme på et hjørnespark i kampens 42. minut.

Hjørnesparket endte hos Randers-stopperen Erik Marxen, der uden modstand kunne sende bolden på tværs til kronjydernes André Rømer, der dirigerede bolden ind over stregen til stillingen 1-0.

Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Kort tid efter var randrusianerne igen på pletten, da angriber Emil Riis Jakobsen efter en flot solotur sparkede bolden ind bag Hobro-målmand Jesper Rask og dermed fordoblede værternes føring til 2-0.

Fem minutter inde i anden halvleg var Hobro tæt på at sparke sig ind i kampen igen. Den tidligere Randers-angriber Djiby Fall kom til en afslutning tæt ved mål, men den rutinerede angriber hamrede bolden over mål.

Herefter satte hjemmeholdet sig på det meste af spillet, og halvvejs inde i anden halvleg blev det da også til 3-0.

Et indlæg fra Randers-anfører Nicolai Poulsen endte i panden på hjemmeholdets angriber Saba Lobzhanidze, der uden problemer kunne sende bolden i kassen til slutresultatet 3-0.

Randers har nu ni point efter sæsonens første seks kampe, men Hobro har fire.