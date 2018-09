Randers slår sekundahold efter straffedyst i pokalkamp

Superligaholdet fra Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen, som hedder Sydbank Pokalen.

Det stod klart tirsdag aften, da Randers på udebane besejrede Næsby Boldklub, der til daglig spiller i Danmarksserien.

Det holdt dog hårdt for Randers, da den ordinære spilletid sluttede 1-1.

Der blev ikke scoret i den forlængede spilletid, og derfor skulle det hele afgøres i en straffesparkskonkurrence.

Her var gæsterne stærkest, og da Benjamin Stokke scorede Randers' fjerde mål i træk i straffesparkskonkurrencen, så var sejren en realitet, efter at hjemmeholdet misbrugte to spark i træk.

Kom planmæssigt foran

Randers kom planmæssigt foran efter et kvarter ved Mads Aaquist, men efter en times spil fik det undertippede hjemmehold udlignet.

Martin Lund Pedersen sendte et tørt spark afsted fra venstre side, og bolden strøg i mål til 1-1.

I den forlængede spilletid lurede Næsby på sensationen og formåede at lukke af defensivt. Selv om Randers pressede på, så lykkedes det ikke at finde en afgørelse i åbent spil, og det hele blev altså afgjort i en straffedyst.