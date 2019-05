Randers sælger U21-landsholdsspiller til belgisk klub

Forsvarsspilleren Jonas Bager skifter fra dansk til belgisk fodbold.

Således oplyser Randers FC, at klubben har solgt U21-landsholdsspilleren til belgiske Royale Union Saint-Gilloise, der optræder i landets næstbedste række.

Læs også Randers FC henter ombejlet angriber hos ligakonkurrenter

Det har dog ikke været en nem beslutning, understreger Jonas Bager.

- Jeg holder virkelig meget af Randers FC, som har været med til at forme mig som fodboldspiller og person. Det er dog også grunden til, at jeg gerne vil have, at klubben får en økonomisk gevinst ved at sælge mig og på den måde give noget tilbage.

- Jeg vil dog gerne fortsætte min udvikling, og her ser jeg en rigtig god mulighed for at prøve kræfter med et nyt land og en ny liga, siger Jonas Bager.

Han var tirsdag blandt de 26 spillere, som Niels Frederiksen udtog til bruttotruppen til EM for U21-landshold, der spilles i Italien denne sommer.

I Randers FC er man glade for, at det er lykkedes at få en økonomisk gevinst ud af at have formet Jonas Bager.

– Det er et stort skulderklap til os, der viser, at vi kan gøre vores egne talenter klar til Superliga-bold og efterfølgende komme videre til udlandet. Vi mister dog en spiller med Randers-DNA, for Jonas er en rigtig fighter, der altid giver alt, hvad han har, siger sportslig og kommerciel direktør Søren Pedersen.

VIDEO: Se den seneste udgave af 'Skipperligaen Update':

Super-Horsens og Randers FC har stadigvæk fuldstændig styr på AGF

Læs også - Randers FC har stadigvæk fuldstændig styr på AGF