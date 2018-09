Slut med at ryge i arbejdstiden: Kommune forbyder smøgerne

Kommunalt ansatte i Randers Kommune må ikke længere ryge i arbejdstiden, hvis medarbejdere trodser forbuddet, kan de blive fyret. Det er endnu uvist, hvornår forbuddet træder i kraft.

Det blev mandag besluttet på et byrådsmøde, hvor 17 stemte for forslaget. 12 stemte imod. En af dem, der stemte for rygeforbudet, er byrådsmedlem Lise-Lotte Leervad Larsen (S).

- Jeg går ind for, at man arbejder for en røgfri fremtid, og det mener jeg, at vi som kommune skal tage et ansvar for at forebygge, siger hun.

Anker Boje (S) er uenig med partikollega Lise-Lotte Leervad Larsen. Han mener ikke, at man som politiker skal blande sig i, om folk ryger på arbejdet.

- Jeg synes, at det overskrider grænsen for, hvad man kan blande sig i. Det er ved at tage overhånd. Hvad bliver det næste, vi skal jagte? spørger Anker Boje.

Nervøs for konsekvenserne

Det er Forvaltningen i Randers, der har indstillet forslaget via økonomiudvalget og Hovedudvalget. Udmøntningen af rygepolitikken skal varetages af Hovedudvalget.

- Vores hovedudvalg skal være med til at bestemme, hvordan det skal foregå. De skal arbejde på, hvordan det skal implementeres på arbejdspladserne, siger Lise-Lotte Leervad Larsen (S).

Men Anker Boje (S) mener, at det kan give en del udfordringer på arbejdspladserne.

- Jeg kan frygte, at man i ansættelserne kigger på, om folk er rygere eller ej. Jeg synes, at det er et problem, at man kan fyre folk for at ryge i arbejdstiden, siger han.

Baggrunden for stramningen af rygepolitikken i Randers er visionen om et Røgfri Randers 2025. Målet er, at nedsætte andelen af dagligrygere i Randers.

Uvist hvornår det gælder

Det er endnu uvist, hvornår rygeforbuddet træder i kraft.

- Nu skal kommunens chefer sammen med medarbejderne finde ud af hvordan, forbuddet rent praktisk skal blive til virkelighed. Det handler blandt andet om, at de skal finde ud af, hvad kommunen kan tilbyde rygerne i form af hjælp til rygestop og lignende, siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

Forbuddet kommer ifølge kommunaldirektøren også til at gælde politikerne og gæster, som ikke må ryge på kommunens matrikler.