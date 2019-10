Randers Regnskov vil også være med i elefantsag

"Ved I hvad?! Vi gør det! 😁"

Sådan indleder Randers Regnskov et Facebook-opslag, hvori de meddeler, at de sender deres to glasfiber-elefanter til Lolland.

De låner dem i en periode, fordi vi synes, at de skal have love til at få en fornemmelse af, hvad det vil sige at have elefanter. Det er egentlig bare hyggeligt og kollegialt, at vi stikker lidt til hinanden. Henrik Herold, direktør i Randers Regnskov

Staten købte cirkuselefanter

Den lille hilsen kommer ovenpå historien om, at den danske stat købte cirkuselefanterne Ramboline, Lara, Djungla og Jenny for at sikre, at de efter en lov, der forbyder dem en karriere i underholdning, ikke ville blive solgt til udlandet.

Nu er det så besluttet, at Knuthenborg Safaripark bliver endestationen for cirkuselefanterne, og parken skal nu bygge et anlæg til elefanterne, der vil stå klar om cirka otte måneder.

Men inden da får de altså fornøjelsen af de randrusianske elefanter, der ifølge direktøren i Randers Regnskov er XXXL-versioner af Lille Pers blå elefant.

- Vores glasfiber-elefanter har kørt kongeriget rundt. Vi blev stoppet af politiet nogle gange, fordi borgere havde ringet ind og nævnt, at der var nogen, der kørte rundt med elefanter på en trailer. Nu har vi så fået glæden af at sprede lidt mere elefanthygge, hvor de kommer ned i en helt anden del af kongeriget. Det er de mest berejste elefanter, siger Henrik Herold, direktør i Randers Regnskov, til TV2 ØSTJYLLAND.

En lykkelig udgang

Henrik Herold er gode venner med Christoffer Knuth, der driver Knuthenborg Safaripark, og er glad på hans vegne.