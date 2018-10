Randers og Sønderjyske deler i intens affære

Randers FC måtte tage til takke med et point, da kronjyderne søndag eftermiddag spillede 1-1 på hjemmebane mod Sønderjyske.

Søndagens superligakamp blev en hårdt spillet affære, hvor duellerne på midten af banen var mere interessante end selve fodboldspillet.

Læs også Randers FC tager et enkelt point i kampen mod SønderjyskE

Begge hold kom aggressivt fra start, men hjemmeholdet fik hurtigt overtaget. Randers pressede SønderjyskE tilbage i banen, og efter et kvarters tid gav det pote for hjemmeholdet.

Randers-stopperen Jonas Bager kom højest på et hjørnespark og headede bolden på tværs, hvor hjemmeholdets anfører, Nicolai Poulsen, med sit første hjemmebanemål for Randers, kunne sparke kronjyderne foran 1-0.

Efter målet trak kronjyderne sig lidt tilbage, hvilket medførte at store dele af spillet forgik midt på banen.

Randers FC's Benjamin Stokke og SønderjyskEs Kees Luijckx i klammeri og modtager derpå begge gult kort. Foto: Henning Bagger

Det var dog fortsat Randers, der var farligst, og fem minutter før pausen var hjemmeholdet meget tæt på at fordoble føringen.

Randers-angriberen Emil Riis Jakobsen kom til en god skudmulighed, men bolden blev blokeret i flere omgange.

Udebaneholdet svarer igen

Sønderjyske havde været decideret ufarlige i første halvleg, og først efter en times spil kom sønderjyderne frem til et skud på mål.

Efter en at have været dominerende i kampen må Randers FC nøjes med et enkelt point. Foto: Henning Bagger

Gæsternes rutinerede midtbanespiller Niki Zimling sendte et farligt langskud afsted, men Randers-målmand Patrik Carlgren reddede skuddet på fornemmeste vis.

Helt så godt så den svenske keeper ikke ud seks minutter senere.

Læs også Randers FC kørt over i Parken - taber stort til FCK

Gæsternes indskiftede Johan Absalonsen kom pludseligt til en afslutning fra kanten af feltet. Carlgren var gået til den forkerte side og kunne kun se på, da bolden trillede over stregen i den modsatte side til stillingen 1-1.

Med to minutter igen kom hjemmeholdets indskiftede angriber Marvin Egho fri på siden af feltet, men afslutningen endte i sidenettet, og kampen sluttede dermed 1-1.

/ritzau/