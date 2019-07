Randers og Silkeborg vinder de sidste testkampe

Superligaklubberne Randers FC og Silkeborg IF sluttede begge forberedelserne til den kommende sæson af på den bedste tænkelige måde.

I lørdagens testkampe vandt de to østjyske mandskaber over henholdsvis Viborg og svenske Trelleborg. Kampene var de sidste, inden Superligaen går i gang næste weekend.

Randers FC vandt på hjemmebane med 2-0 over naboerne fra Viborg. Emil Riis bragte kronjyderne foran med 1-0 i første halvleg, da han sendte bolden i mål efter et hjørnespark.

I 2. halvleg gjorde prøvespilleren Issah Salou god reklame for sig selv, da han fordoblede føringen efter at have udnyttet et blokeret skud fra Saba Lobjanidze.

Randers FC's seneste indkøb - midtbanespilleren Vito Hammershøy-Mistrati - var med fra start mod Viborg. Han fik dermed debut selvsamme dag, som hans skifte fra Hobro til Randers blev annonceret.

Blækket på kontrakten var dårligt tørt, inden Vito Hammershøy-Mistrati fik debut i Randers-trøjen. Foto: Randers FC

Tredje Silkeborg-sejr i træk

Også Silkeborg IF benyttede lørdagen til at spille sommerens sidste testkamp. Nyoprykkerne vandt på udebane med 2-1 over Trelleborg, som spiller i den bedste svenske række, Allsvenskan.

Efter at være kommet bagud sørgede Mads Emil Madsen og Frederik Alves Ibsen for, at silkeborgenerne kunne forlade banen som vindere.

Silkeborg går dermed Superliga-premieren i møde med tre sejre i træk. Østjyderne har tidligere slået Vendsyssel og Vejle.

I går, fredag, spillede også AGF og Horsens sommerens sidste testkampe. AGF spillede uafgjort 2-2 mod tyske Hamburger SV, mens Horsens på hjemmebane tabte med hele 0-4 til AaB.

Superligaen, 1. spillerunde Søn. 14/7 kl. 12: Sønderjyske-Randers Søn. 14/7 kl. 14: Horsens-FC Nordsjælland Søn. 14/7 kl. 18: Brøndby-Silkeborg Man. 15/7 kl. 19: Hobro-AGF

