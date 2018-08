Randers' nye regnhytte: - Bliv klogere på udfordringer og få gode råd

Den regn, der vil falde i fremtiden, vil formentligt oftere komme som store regnskyl eller direkte skybrud, og det kan give store udfordringer for det eksisterende kloaksystem.

Mange steder bliver der lavet systemer, så regnvand og spildevand bliver skilt ad. Noget der er dyrt for både kommuner og husejere.

I Randers blev der i dag indviet en Regnhytte. Det er et sted, hvor borgere, foreninger eller skoleklasser kan komme forbi og blive klogere på de udfordringer, der er. Derudover kan man få gode råd til, hvad boligejere selv kan gøre derhjemme for at mindske problemet med de store regnmængder.

Iltet spildevand løber ud til Randers Fjord.

- Regnhytten er et sted, hvor vi vil gøre borgerne i Randers Kommune bevidste regnvandsforbrugere. Regnvand bliver en stor udfordring de kommende år, og det vil vi gerne klæde dem på til, fortæller Peter Christensen, direktør for vandmiljø.

Borgerne kan selv få indflydelse

Med Regnhytten vil de gerne give inspiration til især tre ting.

- Vi vil gerne give dem inspiration til enten bæredygtighed, økonomi eller miljøet. Så kan de tage det med hjem, de vil. Så kan de vælge den løsning, de har brug for, siger han.

Ved Regnhytten hænger der regnmålere, så der kan holdes et overblik over nedbøren.

Og Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune, mener, det er vigtigt, at man skaber opmærksomhed på de store mængder regnvand.

- Vi kan se på alle prognoser, at vi de kommende år får monsterregn, virkelig meget regn, og vi har også oplevet noget af det sidste år. Det kan vi ikke lede væk med traditionelle virkemidler. Her viser vi folk, hvordan man også kan gøre på egen grund eller virksomhed, fortæller han.

Han har også forventninger til, at der er god opbakning.

- Jeg tror, at når det handler om klimatilpasning og de enorme mængder vand, at folk gerne vil være med til at hjælpe.

For Peter Christensen handler det også om at give borgerne indflydelse på, hvor meget der skal investeres, og hvor meget de kan hjælpe.

- Jeg vil rigtig gerne lave det hele, men det bliver bare meget dyrere, og jeg kan sandsynligvis godt få lov til at gå ud og opkræve pengene hos folk. Men jeg vil gerne give dem muligheden for, at de kan have indflydelse på, hvor meget vi skal investere.