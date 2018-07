Randers Kommune vil lappe 1000 vejhuller

Bump, bump, bump. De fleste har sikkert prøvet at køre i et hul i vejen med punkterede dæk eller styrt til følge. Og hvis du bor i Randers, er chancen for det måske større.

Efter en hård vinter med frost og sne er kommunen nemlig plaget af vejhuller, og derfor er der nu blevet omrokeret en million kroner i den årlige vedligeholdelsespulje, så der kan sættes ekstra mandskab af til at få fyldt hullerne.

- Vi har ca. 1000 huller på vejene rundt i Randers Kommune, og det er vores målsætning at komme dem alle sammen igennem i den her sæson, siger Jan Scheel, der er chef for Plan, Byg og Veje i Randers Kommune, og fortsætter:

- Derfor har vi valgt at gøre en ekstra indsats over sommeren for at komme dem til livs.

Skeptiske borgere

Lige nu bliver der blandt andet repareret huller i Vorup og Kærby, og her er borgerne ikke helt overbeviste, når det gælder den ekstra indsats.

- Jeg er da positiv, men lad os nu se, siger Jørgen Estrup fra Vorup.

- Det er da fint nok, men det holder til efteråret, og så er det det samme igen, siger Jan Therkildsen fra Kjærby.

Fra kommunens side erkender man da også, at der findes løsninger, som ville være endnu bedre.

- Den rigtige løsning ville jo være at lægge helt nyt slidlag på en vej, hvor der er kommet huller. Men det er ikke realistisk for kommunen at lægge et nyt slidlag på alle steder. Det vil kræve en investering af en størrelsesorden, som Randers Kommune ikke kan løfte - og i øvrigt heller ikke andre kommuner, siger Jan Scheel.

Randers Kommune indrømmer, at lapning af hullerne ikke er den optimale løsning.

App gør det lettere at finde hullerne

Jan Scheel fortæller, at vejarbejdet med de 1000 huller lettes af kommunens 'Giv et praj'-app, hvor borgerne kan indberette huller i vejene, ødelagte vejskilte og manglende lys i lygtepælene.

Her har randrusianerne gjort kommunen opmærksom på op mod 500 huller og skader i vejene.

- Det er en meget, meget stor hjælp. Når man giver en indrapportering i app’en, går den direkte ind i vores driftssystem, så vores driftsingeniører kan planlægge arbejdet bedre, siger Jan Scheel.

Kommunen har hyret et eksternt firma til at assistere med lapningen af vejhuller. De arbejder indtil september, hvorefter kommunens eget mandskab fortsætter året ud.