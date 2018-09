Randers hiver ét point med hjem fra udekamp i Vejle

Vejle og Randers delte fredag aften i porten. 1-1 blev det, da de to hold mødtes på Vejle Stadion i 11 spillerunde af Superligaen.

Vejle var bedst i første halvleg. Hjemmeholdet burde ret beset have været foran, da de to hold gik til pause.

Til gengæld var Randers tættest på sejren i anden halvleg, hvor kun storspil af Vejle-keeper Pavol Bajza forhindrede en udesejr.

Vejle har ikke tabt i fire superligakampe og er nummer 11. Randers er med det ene point fortsat nummer syv.

Efter en ganske lige indledning på kampen, hvor Randers-back Kevin Conboy blandt andet sparkede et hjørnespark på stolpen efter ti minutter, tog Vejle over.

Randers-målmand Patrik Carlgren var efter 11 minutter ved at forære en stor chance til Allan Sousa, men målmanden fik selv afværget.

Vejle Boldklub kom foran på et flot mål af Allan Sousa efter 22 minutters spil. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Lystavlen viste 22 minutter, da selv samme Allan Sousa med en soloaktion og et hurtigt aftræk passerede Patrik Carlgren i Randers-målet. Vejle havde i kølvandet på scoringen flere gode muligheder.

Men som det så ofte går, når kampen ikke bliver lukket, må man bøde for det. Det gjorde Vejle efter 37 minutter. Benjamin Stokke bragte med et fornemt vip balance i regnskabet.

De to hold risikerede intet de første 20 minutter af anden halvleg, og det blev derfor ikke til de store målchancer.

Efter 68 minutter pustede Randers-kanten Saba Lobzhanidze liv i kampen, da han med et spark mod det lange hjørne var ved at overrumple Pavol Bajza.

Ganske få minutter efter måtte Bajza diske op med endnu en god redning. Igen afsluttede Saba Lobzhanidze, men slovakken fik puffet bolden til hjørne.

Randers havde flere gode muligheder til slut, men kampen endte uden vinder.

Vejle gæster i næste runde Sønderjyske, mens der venter en svær kamp for Randers ude mod FC København.

VIDEO: Jeg er kommet hertil for at vise, at de kan stole på mig, forklarer Mads Aaquist i dette interview fra tidligere på måneden. Mads Aaquist er udlejet til Randers FC fra FC Nordsjælland. Han blev skiftet ind i slutningen af kampen mod Vejle.