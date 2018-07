Randers-hippier skriver sang til Mandelas 100 års dag

Det bliver til toner fra Randers, når Nelson Mandelas 100 års dag den 18. juli fejres over hele verden. Popbandet Natural Born Hippies har skrevet den officielle hyldestsang til den sydafrikanske politiker, og håbet er, at sangen bliver et hit, som både vil give et stort tilskud til Mandelaprojekter og give Randersgruppen et comeback.

04:03 "Under the Sun" hedder hyldestsangen til Mandela. Luk video

Nelson Mandela døde i 2013, men hyldes stadig verden over for sin kamp for de sortes rettigheder i Sydafrika. Han sad i 27 år i fængsel for sin kamp mod apartheidstyret og blev kort efter løsladelsen valgt til præsident.

Sang med Mandelas ord

I sine år som præsident agiterede Mandela for forsoning, kærlighed og alles ret til frihed, og det er præcis nogle af de ord, som Natural Born Hippies har taget med i teksten til sangen "Under the Sun".

- Hvis du lytter til teksten, så kommer de fleste ord fra min morfars taler igennem årene, forklarer Mandelas barnebarn Zazive Mandela, og hun bekræfter, at familien har sagt god for sangen: - Vi er så vilde med den sang, at vi har besluttet, at den skal være vores officielle sang.

Soweto Gospel Choir har indspillet deres del af nummeret i et studie i Sydafrika

Musikken har en afrikansk lyd, der understreges af, at Soweto Gospel Choir synger med på nummeret.

Det er forsangeren Dan Hougesens bror, Michael, som har skabt forbindelsen mellem Natural Born Hippies fra Randers og Mandelas familie i Sydafrika.

Hvis det her bliver et hit, så bliver jeg rigtig glad. Dan Hougesen

Michael Hougesen har i mange år arbejdet frivilligt for Mandelafamiliens organisation "Long Walk to Freedom" og har gennem salg af armbånd samlet penge ind til containere, der bygges om til skolebiblioteker.

Overskuddet fra den nye sang vil også gå til nye skolebiblioteker i Sydafrika.

To af Mandelas børnebørn, Zazive og Swati, er meget tilfredse med den nye sang, som er lavet i anledning af Mandelas 100 årsdag.

Håber på comeback

Der har i de seneste ti år været meget stille omkring Natural Born Hippies. I 1999 oplevede de med sangen Lola, at komme ind på top ti-lister i flere lande og at spille koncerter rundt i Europa. De nåede at udgive fire albums, før medlemmerne valgte at hoppe fra tourlivet og i stedet satse på familie og andet arbejde, men nu er de igen klar til at komme ud at spille, og derfor håber de, at sangen "Under The Sun" vil være med til at åbne nye døre.

02:12 I 1999 fortalte medlemmerne af Natural Born Hippies om deres store ambitioner. Luk video

Første gang Natural Born Hippies skal ud at spille i mange år er den 4. august, hvor de kan opleves på Vestpark Festival i Langå. Her vil de helt sikkert spille nummeret "Under the Sun", der hylder den afdøde borgerretsforkæmper Nelson Mandela på hans 100 års dag.

02:32 Michael Hougesen har kendt Nelson Mandela personligt og bliver rørt, når han tænker på Mandelas betydning for verden. Luk video

Bo Janting Christensen og Dan Hougesen fra Natural Born Hippies er stolte over at være en del af fejringen af Nelson Mandela.