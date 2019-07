Randers henter ung afrikaner

I en måneds tid har midtbanespilleren Issah Salou trænet med Randers-truppen på Viborgvej. Nu har han så skrevet under på en treårig kontrakt med 'Hestene'.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

– Det er en drøm, der går i opfyldelse, for jeg har altid drømt om at komme til Europa for at spille fodbold. Randers FC har virkelig nogle gode faciliteter og er en fantastisk klub, så det er den fedeste følelse, siger Issah Salou til klubbens hjemmeside.

Den 20-årige mand har dobbelt statsborgerskab i de afrikanske lande Niger og Ghana, og har siden juni midten af juni deltaget i træninger og tre træningskampe mod AGF, Viborg og Esbjerg.

I kampen mod Viborg scorede han til 2-0, og Salous præstationer er ikke gået ubemærket hen.

– Man må i den grad sige, at Issah har grebet sin chance i Randers FC. Han har til træning og i kamp vist, at han er god på bolden og dygtig i sine vendinger. Han er en spændende spiller med et stort udviklingspotentiale, som vi glæder os til at være med til at forløse, siger sportslig og kommerciel direktør Søren Pedersen til klubbens hjemmeside.

Issah Salou har spillet tre kampe for Nigers U20-landshold og kommer fra Sporting Club Accra i Ghanas hovedstad.

Han får nummer 24 i Randers FC.