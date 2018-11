Randers har krammet på AGF: Møder dem gerne hver uge

Efter en mindre sejrstørke kunne Randers FC sent søndag eftermiddag tage tre vigtige point med fra Aarhus, da det blev til en sejr på 2-0 på udebane mod lokalrivalerne fra AGF.

Randers har ikke tabt til AGF siden 2015, og Randers-træner Thomas Thomasberg har bestemt ikke noget imod at spille imod aarhusianerne.

- Vi har en uhørt statistik mod AGF, og som det er nu, vil jeg gerne møde dem hver uge.

- De her lokalopgør betyder så meget for by, klub og spillere, hvilket bare gør det endnu federe, at vi har en så god historie mod dem, siger Thomas Thomasberg.

Sejr betyder meget

Randers havde inden kampen ikke vundet en superligakamp siden september, og derfor betyder sejren over AGF lidt mere end normalt.

- Det betyder meget for os, at vinde en kamp igen. De sidste par kampe var marginalerne mod os, men mod AGF havde vi marginalerne med os, og det er det, der afgør fodboldkampe, siger Thomas Thomasberg.

Randers-anfører Nicolai Poulsen understreger også sejrens betydning for holdet efter en lidt tung periode.

- Det var dejligt at vinde igen, og så imod AGF. Det kan ikke være en tilfældighed, at vi har vundet så mange gange over dem, og forhåbentlig betyder denne sejr, at vi kan få skabt et momentum og slutte efteråret godt af.

Vi vil det mere end AGF

Anføreren har også en simpel forklaring på, hvorfor Randers har en så god statistik mod holdet fra Aarhus.

- Jeg tror bare, at vi vil de her lokalopgør mere end AGF vil, siger Nicolai Poulsen.

Randers FC skal på banen igen i næste runde, hvor FC Nordsjælland kommer på besøg.