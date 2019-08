Randers forventer at sælge ombejlet offensivprofil

Den georgiske landsholdsspiller Saba Lobjanidzes dage i Randers ser ud til at være talte.

I hvert fald regner Randers-sportschef Søren Pedersen med, at kantspilleren bliver solgt, inden transfervinduet lukker om en uges tid.

Jeg vil ikke kommentere på specifikke klubber, men jeg kan sige, at der stadig er interesse fra både Danmark og udlandet. Søren Pedersen, sportschef Randers FC

- Jeg forventer ikke, at Saba spiller i Randers, når transfervinduet lukker, siger Søren Pedersen og fortsætter:

- Han har gjort det rigtig godt og har et år tilbage af sin kontrakt, så der er mange klubber, der kigger på ham, siger han.

Superligakonkurrenterne fra Brøndby har tidligere på sommeren budt på Saba Lobjanidze, og Søren Pedersen fortæller, at der fortsat er interesse for georgieren inden for landets grænser.

- Jeg vil ikke kommentere på specifikke klubber, men jeg kan sige, at der stadig er interesse fra både Danmark og udlandet, siger sportschefen.

Randers tabte søndag 0-2 til Lyngby.

I dagens kamp formåede Lyngby Boldklub at lukke ned for Saba Lobjanidze. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix