Randers-firma vinder pris: Passer godt på folk på kanten af arbejdsmarkedet

Hos Danish Coffee and Tea i Randers gør man meget for at give plads til alle. I den del af virksomheden som handler med Farm Mountain kaffe er alle ansatte flexjobbere.

Samtidig hjælper kaffe-brandet også afrikanske kaffebønder til et bedre liv, ved at betale dem ekstra godt for kaffen.

Den indsats er nu blevet belønnet med en pris. Danish Coffee and Tea har nemlig modtaget prisen for social ansvarlighed ved Randers Business Awards.

- Den her pris betyder meget for os, og vi er virkelig glade på vores ansattes vegne. Hos os er alle lige, siger Lars Bendix Johansen, der sammen med og Thomas Remmer Larsen ejer Danish Coffee and Tea.

Alle ansatte hos Farm Mountain Coffee er flexjobbere.

På kanten af arbejdsmarkedet

Det er Randers Kommune, som står bag den såkaldte CSR-pris, som bliver givet til den virksomhed, som har gjort sig særligt bemærket for sit arbejde med bæredygtighed, socialt ansvar og FNs verdensmål.

Danish Coffee and Tea vandt prisen foran Randers Industriservice og PN Tømrer og Byggefirma, som også var indstillet for deres arbejde med social ansvarlighed.

- Vi er glade for at kunne overrække prisen til en super kvalificeret virksomhed, som har social ansvarlighed som en integreret del af deres virksomhedsstrategi, siger Tine Arensbach, chef for Jobcenter Randers Erhverv i Randers Kommune.

- Danish Coffee and Tea har udmærket sig ved deres arbejde for at ansætte medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet på fleksible vilkår og en virksomhedspolitik som omfatter bæredygtighed, socialøkonomi og FNs verdensmål, fortsætter hun.

Lars Bendix Johansen og Thomas Remmer Larsen driver Danish Coffee and Tea sammen.

FN´s verdensmål

Danish Coffee and Tea har bygget en forretning op med basis i FN´s verdensmål. I samarbejde med Jobcentret har de gennem tiden ansat ledige med skånehensyn og nedsat arbejdsevne, og alle virksomhedens medarbejdere er ansat på overenskomstmæssige vilkår.

- Vores strategi har fra starten været at efterleve verdensmålene. Det er en del af vores DNA nu, vi tænker ikke over det, siger medejer Lars Bendix Johansen.

TV2 ØSTJYLLAND tegnede i sommeren 2019 et portræt af den del af Randers virksomheden som hedder Farm Mountain Coffee. Her giver man overpris til kaffebønderne i Uganda, for at de skal sortere kaffebønnerne ekstra godt. Samtidig hjælper det dem til endnu bedre liv.

Flere socialt bevidste virksomheder

Det er ikke kun ved den årlige prisuddeling at Randers Kommune holder øje med socialt bevidste virksomheder i Randers. Det sker året rundt, når kommunen anerkender god sociale indsatser ved at give virksomheder det såkaldte CSR-brand.

Er en virksomhed CSR-certificeret af kommunen, så kan de reklamere med det både over for kunder og eventuelle kommende medarbejdere.

- I Randers Kommune ønsker vi et samarbejde med erhvervslivet om indsatsen for at sikre at alle jobsøgende borgere en plads i arbejdslivet. Det giver både god mening for kandidaten og for virksomheden," siger Tine Arensbach fra jobcenter Randers.

P.t. er cirka 160 virksomheder i Randers kommune CSR-certificeret. Jobcenteret forventer, at Randers Kommune fremadrettet vil certificere cirka 20 nye virksomheder om året.