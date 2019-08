Randers Festuge skudt i gang

Fredag lød startskuddet på dette års største kronjyske byfest – nemlig Randers Festuge. Og hvis det ikke lyder så velkendt, så er det fordi, at festen indtil i år gik under navnet Randers Ugen.

Læs også Nu starter Randers Festuge: Nyt navn skal sætte fut i festen

Men det betyder ikke, at konceptet har ændret sig – der er stadig ni dages fest i den kronjyske hovedstad.

- Det er festligt at være her med alle de mennesker, god musik og altid nogen, man kender. Det er dejligt, siger Inga Lund.

Det har altid været en festuge – og det er det, vi gerne vil forstærke og understrege med det nye navn. Mette Bertelsen, eventchef, Randers Festuge

[cke_quote:{"body":"Det%20har%20altid%20v%C3%A6ret%20en%20festuge%20%E2%80%93%20og%20det%20er%20det,%20vi%20gerne%20vil%20forst%C3%A6rke%20og%20understrege%20med%20det%20nye%20navn.","author":"Mette%20Bertelsen,%20eventchef, Randers%20Festuge"}]

Hun har været gæst til den randrusianske byfest mange gange, og selvom navnet er ændret, er hun endnu en gang taget med i år.

Og programmet byder på musik, teater, kunst, sport og meget andet, så der skulle været noget at opleve for både de nye og de mere garvede gæster.

Mette Bertelsen er eventchef til festugen med det nye navn, og ifølge hende er der en grund til navneskiftet.

- Nu skal jeg lige læse programmerne og se, om der kommer noget, der er godt, som jeg gider at høre. Men vi skal først have pensionistkaffe, siger Inga Lund til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom navneforandringen fra Randers Ugen til Randers Festuge ikke betyder, at selve begivenhedens ånd er meget anderledes end tidligere, så er det ikke helt uden grund, at festen sker under en ny plakat.

Festlighederne fortsætter til og med lørdag den 17. august.

- Randers Ugen er jo over 40 år gammel, men med det navn blev arrangementet i virkeligheden lidt identitetsløst, da det ikke rigtigt signalerer nok, hvad det handler om. Det har altid været en festuge – og det er det, vi gerne vil forstærke og understrege med det nye navn, siger Mette Bertelsen, der er eventchef hos Randers Festuge til TV2 ØSTJYLLAND.

I år har arrangørerne som noget nyt lavet en amfiscene, og det er der, nogle af de største danske navne skal optræde over de næste mange dage.

Amfiscenen er et af de nye tiltag til Randers Festuge.

- Vi vil gerne have en profil af, at der kommer nogle nationale navne. Både kunstnere, musikere og så videre, men vi vil også gerne have muligheden for, at vi kan spille sammen mellem det nationale og nogle mere lokale, siger Mette Bertelsen.

Drevet af frivillige

Randers Festuge er Danmarks største brugerdrevne festuge. Det betyder, at det er frivillige fra mere end 100 organisationer, der byder sig til og hjælper med at arrangere det.

Det er de mange frivillige, der får festugen til at fungere.

[cke_quote:{"body":"Det%20g%C3%B8r,%20at%20jeg%20m%C3%B8der%20en%20masse%20mennesker,%20som%20jeg%20kender,%20men%20faktisk%20kun%20ser%20den%20ene%20gang%20om%20%C3%A5ret.%20S%C3%A5%20der%20er%20virkelig%20noget%20for%20os%20alle%20sammen.","author":"Aase%20Frederiksen,%20frivillig,%20Randers%20Festuge"}]

En af dem, der har været frivillige i mange år, er Aase Frederiksen.

- Det er jeg vel nok fordi, at jeg er fra Randers og føler, at jeg gerne vil gøre en indsats her. Det er virkelig Randers’ bedste folkefest, vi kører her hvert år. Det er virkelig skelsættende, at det kan blive ved, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det sker (blandt meget andet) i Randers Festuge Fredag, 9. august kl. 20-23.30 Rhythm and Blues Night på Underværket Lørdag, 10. august kl. 20-23.59 Lars Lilholt Band på Værkets Amfiscene Søndag, 11. august kl. 11-16 Sparekassen Kronjyllands Familiedag ved Værkets Amfiscene Mandag, 12. august kl. 18.30-22 Fotografisk inspirationsaften med fotogruppen Objektiv ved Underværket Tirsdag, 13. august kl. 20-22 Komiker Anders Matthesen på Værkets Amfiscene Onsdag, 14. august kl. 17-18.30 Randers Kammerorkester spiller gratis koncert på Værkets Amfiscene Torsdag, 15. august kl. 18-19.15 Hjalmer spiller koncert på Værkets Amfiscene Fredag, 16. august kl. 16-18.30 Thomas Eje i selskab med Randers Big Band spiller på Værkets Amfiscene Fredag, 9. august til lørdag, 17. august Fotogruppen Objektiv udstiller en fotoudstilling om et Danmark, du måske ikke plejer at bemærke. Udstillingen kan ses på Underværket. Se det fulde program for Randers Festuge her.

I år skænker hun blandt andet fadøl op i festugens ældste telt – og det kombineret med hendes egen lange festuge-erfaring giver noget helt specielt.

- Det gør, at jeg møder en masse mennesker, som jeg kender, men faktisk kun ser den ene gang om året. Så der er virkelig noget for os alle sammen. Det er det voksne publikum, der kommer her, og det er jo dem, vi gerne vil møde, og vi gør det hvert år, siger Aase Frederiksen.

Læs også Frans får nye tænder: - Det er fantastisk

Randers Festuge fortsætter til og med lørdag den 17. august, og du kan finde det fulde program her.