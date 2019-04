Randers FC taber for første gang i fem kampe.

AaB vandt mandag 2-0 ude over Randers FC i Superligaens nedrykningspulje 2 efter fire kampe uden sejr i Superligaen.

AaB var kampen igennem farligst, mens Randers ikke formåede at skabe de store chancer.

Nordjydernes mål blev scoret af angriberen Tom van Weert og midtbanespilleren Lucas Andersen.

Randers er fortsat på førstepladsen i puljen med 44 point, mens AaB er på andenpladsen med 41 point inden sidste spillerunde.

Efter blot to minutter spil kunne AaB-spillerne juble. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Det var tydeligt fra start, at AaB var tvunget til at vinde, for allerede efter to minutter stod der 0-1.

Det var aalborgensernes superligadebuterende venstreback, Lukas Klitten, der flot lagde et indlæg i panden på Tom van Weert, som nemt kunne bringe udeholdet foran.

Efter scoringen forsøgte Randers at komme længere frem på banen, men det gav plads i den anden ende til AaB-offensiven.

Flere scoringer blev det dog ikke til i første halvleg.

Lucas Andersen jubler med sine holdkammerater efter sin scoring til 2-0.

Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Tæt på udligning

Randers havde svært ved at finde plads i AaB's bagrum, og derfor tilspillede hjemmeholdet sig heller ikke nogen store chancer i første halvleg.

Fra anden halvlegs start var Randers dog tæt på at udligne, da angriberen Emil Riis hamrede bolden på overliggeren i det 50. minut.

Men det var udeholdet, der i anden halvleg udbyggede føringen.

Efter 69 minutter fandt AaB-profilen Lucas Andersen plads i feltet, og med et træk forbi Randers-keeperen Patrik Carlgren kunne han score til slutresultat 0-2.

Hjemmeholdet lykkedes heller ikke med at score i anden halvleg, og derfor har AaB stadig mulighed for at nå førstepladsen inden sidste spillerunde.

