Randers FC henter tidligere Manchester United-talent

I håbet om at få modstandernes netmasker til at blafre har superligaklubben Randers FC netop hentet en ung nigeriansk offensivspiller.

Kronjyderne oplyser tirsdag, at de er skrevet under på en lejeaftale med 21-årige Tosin Kehinde, der er hentet i C.D. Feirense i den bedste række i Portugal.

Tosin Kehinde har tidligere været en del af Manchester Uniteds ungdomsakademi, hvor han som blot 16-årig debuterede på den engelske storklubs U21-mandskab.

Han valgte sidste sommer at søge videre og skrev derfor kontrakt med portugisiske CD Feirense, hvor det dog ikke er blevet til meget spilletid.

Han er kreativ, hurtig og god på bolden. Søren Pedersen, direktør, Randers FC

Randers FC håber, at Tosin Kehinde viser sit værd i Kronjylland.

- Vi ville gerne øge konkurrencen omkring kantpositionerne, og så opstod muligheden for at tilknytte Tosin Kehinde, som er en spændende spiller med et stort potentiale, siger sportslig og kommerciel direktør i Randers FC Søren Pedersen til klubbens hjemmeside.

- Han er kreativ, hurtig og god på bolden, og vi skal se, om vi kan få genstartet hans karriere og få ham til at lykkes i vores omgivelser, siger sportslig og kommerciel direktør Søren Pedersen.

Tosin Kehinde kan få debut, når Randers FC lørdag spiller træningskamp mod naboerne fra Viborg.

Kronjyderne tager hul på den nye superligasæson søndag den 14. juli ude mod Sønderjyske.