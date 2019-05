- Randers FC har stadigvæk fuldstændig styr på AGF

Der kom pludselig spænding på i Horsens, da Vendsyssel med syv minutter tilbage udlignede. AC Horsens holdt dog stand og kan dermed kalde sig Superliga-hold i sæson 2019/20.

Randers FC vandt (endnu en gang) over AGF, der altså stadig lider af et kronjysk kompleks. Og så har Silkeborg IF sikret sig matchbold, når de med en sejr på lørdag over Nykøbing kan sikre sig oprykning!

