Randers FC forlænger med midtbanespiller

André Rømer kom til Randers FC fra OB i sommeren 2018, og det samarbejde har været så godt, at parterne nu har valgt at forlænge aftalen.

Det oplyser Randers FC på klubbens hjemmeside.

Rømers oprindelige kontrakt stod til at udløbe i sommeren 2021, men der er altså tilføjet yderligere tre år frem til sommeren i 2024.

André Rømer kom til Randers i sommeren 2018 efter et kort ophold i OB, og før det opnåede han over 100 kampe i den bedste række for FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Mere ansvar

Rømer kom til Randers med et ønske om at opnå fast spilletid, og i Randers er man selvsagt tilfreds med midtbanespilleren.

– Rømer betyder meget for holdet både på og uden for banen, og vi forventer, at han fremadrettet skal have endnu mere ansvar end hidtil, siger sportsdirektør Søren Pedersen.

André Rømer er siden sin debut i juli i 2018 noteret for 51 kampe for Randers FC.

