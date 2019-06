Randers-duo: Vigtigt at forlade klubben i god stand

Fredagens 2-4-nederlag til Brøndby IF var den sidste kamp for en række Randers FC-spillere, heriblandt Randers-drengene Nicolai Poulsen og Jonas Bager.

Poulsens fremtid er endnu ikke officielt på plads - rygterne sender ham til AGF - mens Jonas Bager er blevet solgt til den belgiske klub Royale Union Saint-Gilloise.

03:17 VIDEO: Hør hele interviewet med de to Randers-drenge lige her. Luk video

Og det kan meget vel være et 'på gensyn' i stedet for et 'farvel', der blev sagt efter kampen.

- Altså jeg vil jo ikke udelukke at komme tilbage. Så på den måde, der er... Selvfølgelig er det specielt, men det er ikke sådan, at jeg står med en ked af det-følelse. Jeg synes, at mig og 'Polle' forlader Randers FC i en rigtig, rigtig god stand, så jeg er meget fortrøstningsfuld for fremtiden, siger Jonas Bager.

Han bakkes op af Nicolai Poulsen, der heller ikke afviser en retur en gang i fremtiden.

- Det er da lidt specielt at sige farvel til så mange af drengene, som nu tager videre på ferie. Men som Bager siger, så ved man aldrig, hvor man ender henne senere i sin karriere.

- Jeg er meget enig i, at vi leverer Randers et rigtig fint sted, og det har været vigtigt for os begge to, at kunne levere klubben i rigtig fornuftig stand, siger den tidligere anfører.

Deltidsjob som tourguides

Bager & 'Polle' har flere gange vist prøver på deres evner som både komikere og tourguides, når de har taget os med rundt - både på stadion i Randers og på deres hotel under en træningslejr i Tyrkiet.

Se de to videoer herunder.

03:12 VIDEO: Her viser Bager & 'Polle' rundt på Randers FC's stadion. Luk video

05:42 VIDEO: Under holdets træningslejr i Tyrkiet i 2017 fik vi også en grundig rundvisning. Luk video

Udover Nicolai Poulsen og Jonas Bager spillede også Mads Aaquist og Kasper Enghardt deres sidste kamp for Randers FC.