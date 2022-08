Stort cykelløb begynder i dag - naboerne frygter det

- Vi rydder op hver eneste gang, der har været cykelløb. Ikke kun i affaldszonerne men på hele ruten. Ryttere som smider affald uden for affaldszonen får karantæne.

Farlig tid

Martin Danielsen er glad for, at der er affaldszoner, men han mener ikke, at alle cykelryttere er lige gode til at overholde dem.

Føler du, at du bliver hørt, når du snakker med løbsledelsen og kommunen?

- Egentligt ikke, men så alligevel. De har hørt efter omkring affaldet. Det er der rettet lidt op på. Men vi har også haft problemer med at komme forbi afspærringerne, når vi skal hjem. Nu er der blevet delt flyers ud med passernote på, og jeg håber, at det kan nedbringe nogle af problemerne for os beboere, siger han.