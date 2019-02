To mænd overfaldet: Ramt af skud og stukket ned

En 20-årig mand og en 19-årig mand blev fredag aften overfaldet af tre ukendte gerningsmænd på en restauration på Jens Baggesens Vej i Aarhus Nord.

Ifølge en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi blev den 20-årige skudt i armen med et haglvåben, og den 19-årige mand blev stukket i nakken med en spids genstand. Begge mænd er blevet behandlet på sygehuset og er uden for livsfare.

Efterlyser vidner

Politiet har aftenen og natten igennem efterforsket hændelsen. Deres umiddelbare opfattelse er, at parterne har kendskab til hinanden, men efterforskningen har endnu ikke ført til anholdelse af nogen gerningsmænd.

Østjyllands Politi oplyste fredag aften på Twitter, at to personer var kommet til skade på Jens Baggesens Vej i Aarhus Nord. Nu efterlyser de vidner, der har set noget før, under eller efter episoden, der fandt sted omkring 20.45 fredag aften. Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.

Vi søger vidner til episoden på Jens Baggesens Vej fredag aften. Har du set noget før, under eller efter de to personer blev overfaldet, så kontakt os på telefon 114 #politidk https://t.co/2idIZBa4Gn https://t.co/84ipRgGkj3 — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) February 9, 2019

Ingen yderligere oplysninger

Flere patruljer var til stede i området, der ligger nord for Aarhus Universitet og syd for Storcenter Nord. Politiet oplyser, at de ikke har yderligere oplysninger end dem, der er kommet frem i pressemeddelelsen.

- Vi er i gang med at efterforske det med henblik på at klarlægge forholdene derude. Indtil da vil vi ikke sige mere, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Kristian Riis til TV2 ØSTJYLLAND.

Kortet viser, hvor Jens Baggesens Vej ligger i Aarhus. Foto: Google Maps

Vagtchef Jens Henrik Jensen har tidligere oplyst til Århus Stiftstidende, at der skulle være tale om tumult mellem en større gruppe personer, uden at han kan komme det nærmere.

Lørdag morgen kunne man fortsat se resterne af afspærringen ved Vanggaard Centret i det nordlige Aarhus.