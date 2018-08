Ræv med skab bekymrer nær Aarhus: Ingen er forpligtet til at gøre noget

Skab kan smitte hunde men ikke mennesker. Så når en ræv med skab render usædvanligt tæt på bebyggelsen i Lystrup nord for Aarhus, er der ikke noget at være bange for, forklarer vildtkonsulenten.

For selvom hunden skulle blive smittet, kan den hurtigt komme i behandling hos dyrlægen og få det bedre igen.

Læs også Sebastian Klein: At frygte ulve er som at frygte at flyve

- Skab er absolut smitsomt for hunde, så det er ikke usandsynligt, at hunde får det, men man kan sige, at mens ræven ikke kan komme i behandling og derfor som regel dør af det, så kan hunde relativt nemt behandles af en dyrlæge og kommer sig fint over det, siger Ivar Høst, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen.

Opfordringen til hundeejerne i Lystrup lyder derfor:

- Man skal holde øje med sin hund. Begynder den at klø sig og have udslæt, så kontakt en dyrlæge. Så kan dyrlægen konstatere, om det er skab og behandle det. Det giver ikke varige men.

00:34 VIDEO: Da Kirsten Thomsen så den syge ræv filmede hun den med sit kamera. Luk video

Så en syg ræv

Hele snakken om skab er dukket op efter at en borger i Lystrup, Kirsten Thomsen, mandag spottede en ræv fra sit stuevindue og opdagede at den så syg ud og opførte sig mærkeligt.

- Der er noget galt med den ræv, sagde jeg til min søn, da jeg havde taget det første billede af den, husker Kirsten Thomsen.

- Selvom der skete alt muligt omkring den, hvor en flok krager lettede og nogle heste begyndte at galopere, så blev den bare stående og kiggede. Det undrede mig rigtig meget, forklarer hun.

Kirsten Thomsen er bekymret for, om hendes hun kan blive smittet af den syge ræv.

Bekymret for hunde

Kirsten Thomsen gik derfor i gang med at kontakte forskellige myndigheder for at få vejledning til, hvad hun skulle stille op med den syge ræv. Både Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen og Dyrenes Beskyttelse nåede hun omkring, inden hun fik følgende svar:

- Man kunne ikke gøre så meget andet end at sætte fælder op og det skulle man have en lokal jagtforening til at gøre. Så nu er jeg strandet, fortæller hun.

Læs også Borgere lånte den lokale Brugs 1,5 mio:- Den var nok lukket ellers

Kirsten Thomsen har selv hund og har siden hun så ræven undgået at gå tur i det område, hvor hun så den.

- Det er vores hunde, jeg er mest bekymret for, forklarer hun.

- Jeg ser mange lufte deres hunde tæt på banen, så jeg tænker ´åh nej, hvad nu hvis vores dyr bliver smittet´.

Ivar Høst er vildtkonsulent i Naturstyrelsen og fortæller, at naturen må gå sin barske gang, når dyr bliver syge.

Ingen gør noget

Vildtkonsulent Ivar Høst har set Kirsten Thomsens video af den syge ræv. Han medgiver, at dyret ser ud til at være sygt.

- Den ræv ser ikke ud til at have det ret godt. Den har hårløse partier på benene og man kan se, at den står og skutter sig. Og man kan se, at den er filmet på relativt tæt hold. Det er ikke normalt, at man kan få lov til at komme så tæt på en ræv. Så meget tyder på, at det er en ræv, der har det rigtig skidt, siger han.

Læs også Ulveentusiast søger lort på Djursland: - Den skal være 3,5 cm tyk

Men selvom ræven er syg og vandrer rundt tæt på mennesker og hunde, som den kan smitte, er der ingen garanti for at nogen afliver dyret.

- Der er ingen, der er forpligtede til at gøre noget. Det er naturens barske gang, at dyr bliver ramt af sygdom og går til, lyder det fra Ivar Høst.