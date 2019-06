Rækkehus totalskadet efter voldsom brand

Natten til søndag er et rækkehus i Linå øst for Silkeborg blevet totalskadet efter en brand.

Midtjysk Brand & Redning fik anmeldelsen om branden ved 03.30-tiden.

Læs også Nu kan du prøve Danmarks største skaterbane

- Det var beboeren, en kvinde, der ringede og fortalte, at der var ild i huset, siger indsatsleder Lasse Clemensen fra Midtjysk Brand & Redning.

Branden opstod i et rækkehus i Linåbakken i Linå, der ligger mellem Låsby og Silkeborg. Foto: Google Maps

Da brandfolkene ankom til rækkehuset ved Linåbakken var den kvindelige beboer selv kommet ud fra huset. Hun blev efterfølgende kørt til kontrol på sygehuset.

- Det brændte kraftigt i stueetagen på rækkehuset. Vi valgte at evakuere beboerne i de to andre rækkehuse, som det her hører sammen med. Men det lykkedes os at få branden begrænset til det ene rækkehus, siger Lasse Clemensen.

Læs også OCD forsvandt, da højtbegavet dreng skiftede skole

Rækkehuset er nu ifølge indsatslederen fuldstændig ubeboeligt. Stueplanen er helt udbrændt, alle vinduer er knust, og der er massiv sodskade på husets 1. sal.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få fat i Midt- og Vestjyllands Politi for at høre mere ind til branden, men foreløbigt uden held.