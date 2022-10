RV-kandidat forklarer: Derfor tror vi stadig på Mette Frederiksen

- Det er man jo tit derude (forvirret red.), hvis man skal tro på medierne i hvert fald, siger hun med et grin og fortsætter:

- Men nu er det sådan, at der er ting, der er vigtigere end meningsmålinger, også i politik. Og det er troen på, at vi faktisk gør det rigtige her. At vi tager konsekvenserne af den sag, der har været, men selvfølgelig også ser på, hvordan vi så kan komme videre nu.



Årsagen til valgudskrivelsen netop nu, skal som bekendt findes hos Radikale Venstre. Tilbage i juli stillede de Mette Frederiksen det ultimatum, at valget skulle udskrives senest ved Folketingets åbning - ellers ville de vælte hende.