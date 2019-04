Racerbane på over 100 meter samler børn og voksne

Hvis man havde 107 meter racerbane hjemme i stuen, ville man hurtigt blive meget populær hos børnene, selvom man formentlig ikke havde plads til meget andet i rummet.

Læs også Busballaden fortsætter: - Den verbale vold i busserne eskalerer

I Randers findes der netop sådan en racerbane. Det er dog i en hal i stedet for i en stue, og så er det først og fremmest de voksne, der kører.

Kører man tør, så går man ned på 50 procent ydeevne. Og kommer man til at køre forbi pitten, så tæller din omgang bare ikke. Brian Damtoft Hougaard

Men der er også noget andet specielt ved racerbanen. Bilerne har små chips indeni, og den fortæller køreren, hvornår bilen skal i pit for at, virtuelt, få nye dæk og brændstof på.

Bilerne skal både i pitstop og tankes op. Det sker bare digitalt.

- Kører man tør, så går man ned på 50 procent ydeevne. Og kommer man til at køre forbi pitten, så tæller din omgang bare ikke, siger Brian Damtoft Hougaard, der er arrangøren bag begivenheden i Voldum.

Han lejer normalt sine baner ud, men denne weekend skulle der være lidt gang i gaden i hans egen hjemby.

De såkaldte Scalextrix-biler findes i rigtig mange udgaver. I Voldum kører de i Lamborghini.

Brian Damtoft Hougaard har selv været med til at lægge de 107 meter bane ud i hallen. Det har taget tre mand seks timer at samle.

- En normal klubbane ligger på omkring 35-40 meter. Så tænkte jeg, at vi skulle prøve noget vildt. Jeg er lidt glad for, at vi fik sat så stor en bane op, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Brian Damtoft Hougaard er arrangøren bag det store racerløb.

Man skal køre forsigtigt

Selvom det først og fremmest er voksenlegetøj, så blev der plads til børnene, da de voksne havde kørt 50 omgange og fundet en vinder.

Der skal et let tryk på aftrækkeren, for der skal ikke meget til, før det ender galt. Heldigvis er det en slags sport, hvor hverken bilerne eller kørerne tager skade af at køre af sporet.

Jeg har ikke oplevet noget federe end at stå og køre i 24 timer. Sådan en holdsammensætning med mekaniker, holdkaptajn, opvarter. Det er simpelthen genialt. Men hårdt. Carsten Vestergaard, scalextric-kører, Randers

Men selvom livet ikke er på spil på samme måde som i fuldstørrelses-løbene, så kan det alligevel være spændende at køre på de såkaldte Scalextric-baner.

Man skal ikke trykke meget på gashåndtaget i svingene, hvis man gerne vil holde sin bil på banen.

- Det fascinerende ligger i, at man kan nørde med maskinen. Den mindste ting kan man justere på, og så skal det bare spille. Den skal ligge perfekt i svingene og alt det der. Og så hyggen, siger Carsten Vestergaard, der dyrker Scalextricræs.

Han er netop vendt hjem fra et 24 timers Le Mans-race i England.

Carsten Vestergaard dyrker løbene med de små racerbiler lidt mere end de fleste andre i Voldum.

- Jeg har ikke oplevet noget federe end at stå og køre i 24 timer. Sådan en holdsammensætning med mekaniker, holdkaptajn, opvarter. Det er simpelthen genialt. Men hårdt, siger Carsten Vestergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Veganere protesterer ved flere gårde på Økodag

Men 24 timer bliver det ikke til i hallen i Voldum. Her nøjedes de altså med 50 omgange.