Rådmand vil have farten sat ned i disse 13 områder

Der bliver kørt for stærkt på flere veje i Aarhus Kommune. Det skal 13 nye hastighedszoner lave om på, hvis det står til rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V).

På onsdag præsenterer han listen med områderne, hvor han vil have sat en fartgrænse på 40 km/t.

- Vores lokalsamfund skal være trygge steder, hvor forældre med ro i maven kan lade børnene cykle alene af sted i skole, siger Bünyamin Simsek til TV2 ØSTJYLLAND.

Her ses de 13 områder, som rådmanden foreslår skal have fartbegrænsninger. Foto: Aarhus Kommune

Størst behov og mest for pengene

Hvorfor det netop er blevet disse 13 områder, forklarer rådmanden over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har haft sat penge af til et screeningsarbejde og haft møder og dialog med lokalsamfundene. Herigennem er det blevet vurderet, at der i de områder er størst behov, og vi får mest for pengene, siger Bünyamin Simsek.

Der bliver ifølge ham kørt for stærkt, og det er kun blevet et større problem i takt med det sigende pres på den aarhusianske infrastruktur. Og det er især i oplandsbyerne.

- Flere benytter landsbyerne, fordi der er pres på de større veje, og i landsbyerne kører de for stærkt. Derfor har fællesrådet i længere tid ønsket hastighedsbegrænsninger, lyder det fra rådmanden.

- Zonerne kan blive suppleret med bump, veje kun for kollektiv trafik og andre tiltag, fortsætter han.

Har haft en effekt

Planen er at detailplanlægge og udføre én hastighedszone ad gangen i tæt samarbejde med berørte skoler og fællesråd.

Hastighedszonerne kommer efter erfaringer fra Mårslet, hvor fartgrænsen siden 2017 har været sat ned til netop 40 km/t.

Målinger viser, at trafikanterne kører helt op til ni km/t langsommere på flere af byens mest trafikale veje.

De lokale har tydeligt mærket en forbedring. Blandt andet ved Mårslet Skole.

- Skolepatruljerne er mere trygge, da hastigheden helt sikkert er faldet. Bilisterne har fået en bevidsthed om, at de skal ned på de 40 km/t, siger pædagogisk leder på skolen, Kurt Iversen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Pengene er allerede afsat

Det er dog ifølge ham ikke kun hastighedszonen, der har gjort det mere sikkert at færdes som trafikant ved skolen. Også fodgængerfelt, lys, bump og netop skolepatruljer har haft en stor effekt.

- Vejene nær skolen indbyder til, at man kan køre stærkt, så det har været vigtigt med tiltagene, siger Kurt Iversen.

Byrådet har allerede afsat 15 millioner kroner til hastighedszoner, men listen med de 13 konkrete projekter skal endelig defineres og godkendes.

Forventningen er, at de første hastighedszoner bliver en realitet til foråret, og at arbejdet vil strække sig frem mod slutningen af 2021.