Rådmand: Det skal være trygt at tage bussen igen

- Det er på ingen måde okay. Det skal være trygt at tage bussen både som passager men også for dem, som arbejder i busserne, så det her skal vi have standset hurtigst muligt, så man helt trygt kan tage bussen igen.

Sådan siger Thomas Medom (SF), børne- og ungerådmand i Aarhus Kommune, om den uro og utryghed, som børn og unge helt ned i 12-14-årsalderen skaber i aarhusianske bybusser.

Vi har her på TV2 ØSTJYLLAND den seneste tid beskrevet, at chikane og trusler finder sted i bybusserne i Aarhus.

Problemet er eskaleret

- Vi har oplevet, at det, som vi kalder verbal vold, uro og ballade er eskaleret. Vi kan se i vores tal fra februar og marts, at der er sket en forholdsvis stor forøgelse af de ting, sagde Bjarne Larsen, der er HR og kvalitetschef hos Aarhus Sporveje, søndag.

Thomas Medom fortæller, at man fra kommunens side allerede har igangsat flere initiativer for at komme problemerne til livs.

- Vi er allerede i gang med gadeplansarbejde og SSP-medarbejdere, som er i gang i de områder, hvor det foregår. Og så er vi godt på vej med nogle nye initiativer, hvor der er et unge for unge-initiativ og et forældreinitiativ, som skal køre med de her buslinjer. Og så er der noget på den mere hårde bane, hvor det er politiet og de sociale myndigheder, hvor der er nogle, der overtræder loven, hvor det skal standes og straffes, siger Thomas Medom og fortsætter:

- Men fra kommunens side arbejder vi med at få brudt nogle af de her gruppedynamikker, der er på spil, og prøver at få nogle af de unge mennesker til at opføre sig ordenligt og gøre det mere trygt at tage bussen igen.

Han tror ikke, at udfordringerne udelukkende kan løses af gademedarbejdere, men at opgaven også ligger hos politiet.

- Jeg hører, at noget af det, der allerede begynder at virke, er, at man tager fat i de yngste af dem her. Det er altså nogle meget unge børn, som også er på spil i det her. Der kan man godt standse det med nogle af de dygtige medarbejdere, der blandt andet er i skolerne, i klubberne og i gadeplansteamet, men der er noget af det her, der er mere hårdkogt, hvor det efter min bedste overbevisning kræver, at de også bliver straffet og får at mærke, at der også er en konsekvens for at opføre sig så dårligt og så grænseoverskridende, som det er sket i nogle af de her tilfælde, siger Thomas Medom.