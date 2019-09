Rådmand blev gift kl. 19.19 d. 19/9 '19 - og så fortsatte han forhandlinger

Det er ikke nogen hemmelighed, at datoen den 19/9 2019 har været eftertragtet for mange giftelystne par.

Det er nok de færreste, der kan toppe nitallerne af med at blive smedet sammen klokken 19.19.

Læs også Borgmester lovpriser ny budgetaftale - danser uden om heftig kritik fra DF

Den detalje fik den aarhusianske kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad dog med, da han torsdag slog pjalterne sammen med sin samlever og mor til deres datter Mira på fire år, Siham Khiari.

Direktør for Kultur og Borgerservice, Kirsten Jørgensen, trådte torsdag aften i karakter som giftefoged. Foto: Privat

Brud måtte tage hjem

Parret sagde ja til hinanden på rådmandens kontor med direktøren for Kultur og Borgerservice, Kirsten Jørgensen, som giftefoged.

Herefter måtte den yndige brud smutte hjem, så Rabih Azad-Ahmad kunne fortsætte budgetforhandlingerne på rådhuset.

Læs også Borgere jubler efter lang kamp: - Jeg er fuldstændig lykkelig

Det var dog efter eget ønske, at Siham Khiari blev gift under de omstændigheder.

- 9 er et lykketal, og hun er glad for september måned. Vi tænkte også på, at budgetforhandlingerne jo handler om, at man prøver at finde de bedste løsninger sammen. Det vil vi også gerne gøre fremover, siger Rabih Azad-Ahmad til TV2 ØSTJYLLAND.

Parret havde foruden datteren også flere venner med til ceremonien. Blandt andre det radikale byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz og tidligere rådmand Peter Thyssen. Foto: Privat

Forlig var festen

Han afviser, at der er tale om en gimmick for at få presseomtale.

- Det er det overhovedet ikke. Pressen har ikke været orienteret, men nogle af byrådsmedlemmerne lagde efter vielsen et billede på facebook, og går det jo hurtigt, siger Rabih Azad-Ahmad.

Læs også Netto skifter farver og åbner ny butik - alle andre får ansigtsløft

Rabih Azad-Ahmad kom først hjem klokken fire natten til lørdag.

- For mit vekommende var festen, at jeg fik lavet et rigtig godt forlig, lyder det.

I weekenden tager parret en smuttur til Hamborg for at fejre, at de nu er blevet mand og kone.

Rabih Azad-Ahmad og Siham Khiari har været sammen i fem år.

Læs også Webdok: Løgn, bedrag og raseri: Sådan tabte teenageren Marcus 122.000 kroner