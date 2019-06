Rådmand: Alle uanset seksualitet, køn og etnicitet skal kunne færdes trygt

For rådmand Bünyamin Simsek er bænken ude foran Ceres Park stadion i Aarhus ikke bare en bænk.

Den er med sine regnbuefarver et symbol på, hvad Aarhus Kommune står for, og derfor er den nu blevet renset for den grønne farve, den fik under et hærværk.

- Det har været vigtigt for mig, at vi fik renset bænken hurtigst muligt. I Aarhus hylder vi mangfoldigheden, og vi tolerer under ingen omstændigheder, når nogen forsøger at angribe mangfoldigheden, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

I Aarhus er alle nemlig velkomne, siger han.

- Alle skal uanset seksualitet, kønsidentitet eller etnicitet kunne færdes trygt og frit i Aarhus, og derfor tager jeg skarpt afstand fra, at når enkeltpersoner eller foreninger forsøger at skabe utryghed.

Aarhus' rådmand for teknik og miljø, Bünyamin Simsek (V).

Modstand mod homofobi

Bænken blev sat op, efter den aarhusianske fodboldspiller Viktor Fischer under en superligakamp mellem FC København og Odense Boldklub blev udsat for homofobiske tilråb.

- Med den debat, der florerer lige nu, synes vi, at det var det bedste statement, vi kunne lave som kommune. Vi vil gerne sende et signal om mangfoldighed, og vi vil gerne sende det signal uden at moralisere, sagde kommunikationschef for afdelingen for Teknik og Miljø Sune Bové i april til TV2 ØSTJYLLAND.

I Pinsen blev bænken så udsat for hærværk - formentlig af en gruppe nationalsocialistiske aktivister, der er imod homoseksuelle.

Sådan her så bænken ud efter hærværket.

På bænken blev der påsat to klistermærker, som viser logoet på en nationalsocialistisk bevægelse kaldet Den Nordiske Modstandsbevægelse.

På deres hjemmeside nordfront.dk er der desuden blevet udgivet et indlæg, der beskriver, hvordan aktivister fra deres gruppe står bag hærværket.

Dette er et af de klistermærker, der blev sat på bænken under hærværket, der forestiller logoet for Den Nordiske Modstandsbevægelse.

De beskriver, at årsagen til den nu mørkmalede bænk er, så 'normale mennesker igen kan benytte bænken uden at blive mindet om unaturlig livsstil og fordærvet adfærd'.

Dukke mod masseindvandring

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med Østjyllands Politi, der på nuværende tidspunkt hverken kan be- eller afkræfte, hvem der står bag, men at de efterforsker påstanden, om at det er den nationalsocialistiske gruppe.

De efterforsker også, om der er en sammenhæng mellem hærværket og en episode fra Randers, hvor en dukke i menneskestørrelse er blevet hængt i en løkke fra en Føtex med et skilt om halsen.

Dukken foran Føtex på Dytmærsken i Randers.

På skiltet står der:

- Jeg tog til Danmark og begik overfaldsvoldtægt på hvide kvinder. Nu hænger jeg her som fortjent. Stop masseindvandringen.

På hjemmesiden nordfront.dk skriver de, at bagmændene bag den episode også er nationalsocialistiske aktivister.

