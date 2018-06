Rådmand afviser mere fokus på ældre homoseksuelle

Der er en overset gruppe af ensomme ældre, som ikke får den opmærksomhed og hjælp, de skal have. Det mener Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transseksuelle (LGBT).

- Rigtig mange LGBT+ personer har ikke kontakt til familie. I den alder, når de skal på plejehjem, er de ikke i stand til at tage kampen op. Det betyder, at de trives dårligt – de får en dårligere livskvalitet end hvad, de ellers ville, siger Vivi Jelstrup, talsperson for seniorpolitik i LGBT Danmark, til TV2 ØSTJYLLAND.

Rådmand: Plejehjem skal være alsidige

I 2015 åbnede flere profilplejehjem i København og herunder også regnbueplejehjemmet Slottet. Et plejehjem med særligt fokus på LGBT´er. Men det kommer der ikke i Aarhus, siger rådmand.

- Et profilplejehjem omkring seksualitet, ser jeg ikke lige for mig. Vi har fri plads folk kan søge, hvor de vil. Jeg vil gerne have plejehjem, som er så alsidige som overhovedet muligt og med plads til alle, siger rådmand for Omsorg og Sundhed i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF).

Mange i den aldersgruppe har aldrig været særlig åbne om, at de var LGBT´er og hvis de har været, er der en del, der går ind i skabet igen. Vivi Jelstrup, talsperson for seniorpolitik, LGBT Danmark.

LGBT Danmark mener, at kommunerne skal have et større fokus på den oversete udsatte gruppe, som har det svært - nemlig de ældre LGBT´er.

- Mange i den aldersgruppe har aldrig været særlig åbne om, at de var LGBT´er, og hvis de har været, er der en del, der går ind i skabet igen, siger Vivi Jelstrup.

Socialdemokratiet i Aarhus Byråd er enig i, at man bør se på problemet.

- Det er meget vigtigt, at vi på vores plejehjem har respekt for det menneske, der kommer til at bo der og forståer, hvad er det for et liv, den enkelte har haft. Man kan ikke bare skære en del ud og sige, det rører vi ikke ved, siger Lone Hindø (S), byrådsmedlem og formand for Sundhedsudvalget.

'Vi gør nok i Aarhus'

Rådmand Jette Skive (DF) mener, at der er og bliver gjort nok for de ensomme ældre - generelt.

- Vi skal hjælpe alle ud af ensomheden. Det er ikke seksuelt orienteret overhovedet. Seksuelt orienteret kan være ensomme, og det kan alle andre også. Jeg tager det over en bred kam, og kigger ikke på ens seksualitet, siger Jette Skive.

Men ifølge LGBT Danmark handler det om mere end det.

- Det handler meget lidt om seksualitet. Det handler om rettigheder, og det handler om at kunne føle sig hjemme og omgås andre med samme erfaringer. Det er svært, når man sidder på et plejehjem og ikke kan komme nogen steder, siger Vivi Jelstrup, talsperson for seniorpolitik i LGBT Danmark.

Regnbuefarverne bliver ofte brugt som symbol for LGBT-personer/bevægelsen.

Socialdemokratiet har spurgt Jette Skive, om man gør nok for at hjælpe denne gruppe af ældre. Det mener rådmanden, at man gør.

- Homoseksualitet er en privat sag, og hvis man har et problem med det, så må man søge derhen, hvor man kan få hjælp. Hvis de har noget, der er udfordrerende, så hjælper vi dem gerne, men det er ikke noget, vi tager særligt hensyn til, siger Jette Skive.

Kommunen har tidligere haft ansat en sexolog til at undervise personale på plejecentre, og man har en model, hvor de enkelte forstandere selv kan bestemme, hvis de vil have et bestemt fokusområde.

Vil have det på dagsordenen

Alle kommuner skal have en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Her mener Socialdemokratiet i Aarhus, at der skal fokuseres på den her - ifølge partiet - oversete gruppe.

- Jeg vurderer, det er et område, der har været tabuiseret. Det er noget, der stadigvæk i Danmark for os alle sammen er svært at tale om. Jeg vil arbejde på, at vi skal tage det op, siger Lone Hindø (S), formand for Sundhedsudvalget.

Til efteråret skal politikerne diskutere, om det her skal være et særligt fokusområde fremadrettet.

- Mange har skjult deres seksuelle orientering og kønsidentitet. På et tidspunkt har de valgt at stå frem, når de så kommer på plejehjem, så har man ikke så mange kræfter tilbage til at kæmpe. Det er meget vigtigt, at man af personalet og de øvrige beboere bliver mødt med stor respekt og forståelse, siger Lone Hindø.

Om det skal være et decideret profilplejehjem for LGBT´er eller noget helt andet, der skal hjælpe dem, vil Lone Hindø gerne have undersøgt.

Jette Skive vil ikke stå i vejen, hvis man vil lave et privat LGBT-plejehjem.

- Et profilplejehjem, eller plejehjem for bøsser og lesbiske, bakker jeg meget gerne op. Hvis de selv samler sammen og laver et privat plejehjem, siger Jette Skive.