Rådhus spiller Star Wars i klokketårnet

Klokkespillet på Aarhus Rådhus er blevet renoveret. Derfor bliver traditionen med klokkespilskoncerter genoptaget.

I september bliver der afholdt ønskekoncert, hvor aarhusianere og andet godtfolk kan komme med ønsker til, hvad Rådhusklokkerne skal spille.

Og det er der indtil videre rigtig mange, der har gjort.

Det er klokkenist Peter Langberg, der tager imod forslagene til ønskekoncerten frem til den 1. september. Herefter sammensætter han et program, som bliver spillet den 28. september.

Hell Bells i klokkeværket

Noget tyder på, at det bliver en alsidig koncert. For forslagene spænder vidt.

'Respect' med Aretha Franklin, 'Sweet Child Of Mine' med Guns N' Roses og temaet fra Star Wars og Harry Potter.

Jonathan Madsen er 30 år og fra Aarhus. Han har foreslået 'Hells Bells' med AC/DC.

- Det har jeg, fordi jeg er AC/DC-fan. Hells Bells er et fedt nummer. Det kunne være super sjovt af høre det spillet på klokker. Om ikke andet introen af nummeret, siger Jonathan Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Herunder kan du høre 'Hells Bells' med AC/DC:

Vild med Gnags

Andre forslag tager udgangspunkt i noget lidt mere lokalt.

For eksempel 'Bag duggede ruder' med TV2, 'Hjem til Aarhus' med På slaget 12, 'Vimmersvej' med Flemming Bamse Jørgensen og 'Pigen ud af Aarhus' med Tina Dickow.

Karin Spendrup Vorsaa har foreslået 'Lav sol over Aarhus' med Gnags.

- Jeg er rigtig vild med Gnags, så jeg tænke, at det er da den, vi skal høre, siger Karin Spendrup Vorsaa, der er 54 år og fra Skødstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

- Gnags har nogle fede tekster. Det er sådan noget musik, der er godt at høre, fordi det svinger godt. Jeg er dagplejemor, så kan jeg godt finde på at sætte Gnags på, når jeg bliver træt af børnesange. Børnene kan godt lide det, siger Karin Spendrup Vorsaa.

Herunder kan du høre Lav sol over Aarhus:

Hun kan sagtens forestille sig, at 'Lav sol over Aarhus' kan lyde godt spillet på Rådhusets klokker.

- Hvis jeg har tid, skal jeg helt klart ind og høre det. Jeg håber det da, siger Karin Spendrup Vorsaa.

Kirstine Anker vil hellere høre 'Hjem til Aarhus' med På Slaget 12.

- Den hedder noget med Aarhus. Jeg er ret fjollet med dansk musik fra 1980erne og 90erne. Jeg er ikke så velbevandret udi popmelodier spillet i et klokketårn, men jeg tror da ikke, at den er meget sværere at spille end andre sange, siger Kirstine Anker, der er 35 år og fra Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Herunder kan du høre 'Hjem til Aarhus':

Overvældet klokkenist

Peter Langberg er klokkenist på Aarhus Rådhus. Han er overvældet over den store interesse for ønskekoncerten.

- Jeg nævnte, at man kunne afholde en ønskekoncert for at få borgerne til at interessere sig for klokkespillet. Nu er der allerede ønsker til mere end én koncert, siger Peter Langberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Ønskekoncerten kommer til at vare 30-40 minutter.

I øjeblikket er han i gang med at finde de forskellige numre, som folk har ønsket.

- Der er nogle numre, jeg ikke lige umiddelbart kender. For eksempel et med Sort Sol. Men 'Vimmersvej' og 'Hjem til Aarhus' kender jeg jo godt. Men jeg skal nok få alle numrene fundet frem, siger Peter Langberg.

Her ses nogle af de 48 klokker, da de blev hejst op i Rådhuset.

Han kan dog ikke love, at alle får deres ønske opfyldt.

- Men så må jeg jo snakke med rådhuset om at følge op med endnu en koncert med de numre, jeg ikke kan nå, siger Peter Langberg.

I princippet kan man spille alle numre på klokkerne.

- Men det skal være velklingende spillet på et klokkespil. De dybe toner - de store klokker - har en større gennemslagskraft, så man kan ikke lave de hurtige overgange, som man kan på et klaver, siger Peter Langberg.

Herunder kan du høre temaet fra Star Wars:

Indtil videre kommer følgende numre til at indgå i ønskekoncerten:

Temaet fra Star Wars. Et nummer med Benny Andersen. Bag duggede ruder. Dansevise. I Say a Little Prayer. Take my breath away. I Danmark er jeg født og Sensommervise.

- Og så skal jeg lige have fundet 'Hjem til Aarhus', siger Peter Langberg.

Topmoderne klokkespil

Efter en gennemgribende modernisering vendte klokkerne tilbage til Rådhustårnet i 2017.

I forbindelse med moderniseringen blev klokkeværket suppleret med nye klokker. Dermed blev de 43 gamle klokker til 48 topmoderne musikinstrumenter.

Det 70 år gamle klokkespil havde ellers ikke været brugt siden midten af 00erne, da de var for medtagede af blandt andet rust.

- Nu er der kommet en helt ny mekanik. Det er en fornøjelse at spille på. Klokkespillet har bevaret sin særlige klanglige karakter, men nu i en forbedret version, siger Peter Langberg.