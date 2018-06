Politiet undersøger om brand på rådhus er påsat

Natten til onsdag opstod der brand på Rådhuset i Grenaa.

Ifølge kommunikationsmedarbejder i Norddjurs Kommune Mathilde Loft Nørgaard er det rådhusets førstesal, der er ramt.

Vi har bedt medarbejderne om at blive hjemme i dag. Mathilde Loft Nørgaard, kommunikationsmedarbejder, Norddjurs Kommune

- Arbejdet er i gang derude, og der er en del røgskader. Vi har bedt medarbejderne om at blive hjemme i dag, siger Mathilde Loft Nørgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Studentervogn til 34.000 kroner: Får fadølsanlæg, DJ-pult og stripperstang

Ukendt brandårsag

Branden er her onsdag morgen under kontrol. Men hvor på rådhuset, og hvordan branden er opstået, er endnu uvist.

- Jeg kender ikke de nærmere detaljer på nuværende tidspunkt, siger Mathilde Loft Nørgaard.

Ifølge Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov og Djursland kom den første melding om brand på Grenaa Rådhus klokken 04.02 natten til onsdag.

Rådhuset i Grenaa vil være lukket for borgerbetjening onsdag. I stedet kan borgere henvende sig til borgerservice i Auning.

Nikolaj Nielsen er nabo til Grenaa Rådhus. Han vågnede lidt over 04.00 natten til onsdag ved en masse blink. Foto: Privatfoto / Nikolaj Nielsen

Vågnede ved blink

Nikolaj Nielsen oplevede branden på Grenaa Rådhus fra nærmeste hold, da han bor lige overfor Rådhuset.

- Jeg vågnede lidt over 04.00 ved, at der var en masse blink og en masse mennesker, der løb forbi. Det var nogle piger, der forsøgte at alarmere politiet, tror jeg. Men kort efter kom brandbilerne, siger Nikolaj Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der så ikke ud til at være panik, men der var en del brandmænd og røgdykkere. Nikolaj Nielsen, nabo til Grenaa Rådhus

Ifølge ham stod der kun flammer ud af et enkelt vindue på rådhusets førstesal.

- I betragtning af at det var en brand, virkede det egentlig stille og roligt. Det så ud til, at det kun var den midterste del af bygningen, der var ild i. Der så ikke ud til at være panik, men der var en del brandmænd og røgdykkere, siger Nikolaj Nielsen.

Politiet undersøger

Østjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at anmeldelsen om branden på rådhuset kom klokken 03.45.

Politiet er i gang med at undersøge, hvordan branden er opstået. Herunder om branden kan være påsat.

Det indebærer blandt andet, at der skal laves en brandstedsundersøgelse på stedet. Mens undersøgelserne pågår vil rådhuset være spærret af.

Opdateres...

Rådhuset i Grenaa. Foto: Google Street View