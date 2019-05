Råddent kød i kilovis smidt på gågade: Miljøet er ikke for sjov

Råddent kød i kilovis blev fredag eftermiddag lagt på en presenning midt på Store Torv i Aarhus.

Det lyder ulækkert, og det er det også. Men bag kødtårnet stod en dyrerettighedsaktivister fra nær og fjern med skilte, der forklarede årsagen til det noget uappetitlige syn.

Budskabet er fint, men det kommer meget voldsomt ud. Man føler sig mere skræmt af det. Aske Mervig Bahlson, forbipasserende

- Vi spilder sindssygt mange ressourcer, og vi er her for at vise nogle af de ressourcer, vi spilder. Det her var engang levende og sansende dyr, som ender på bunden af en container, siger Morten Nordström, der var en af aktivisterne bag.

Men selvom en af hovedårsagerne til den anderledes demonstration er dyr, der bliver slagtet og ender i skraldespanden, så var dagens overskrift klimaet og madspild.

Ulrik Myrtue var en af aktivisterne, der havde samlet gammelt kød fra containere i Aarhus, som fredag blev lagt på strøget.

- Det er et problem, fordi animalske produkter og kødproduktioner er sindssygt ressourcekrævende. Det er noget, der tager en virkelig stor og tung tørn på vores miljø og klima, siger Morten Nordström til TV2 ØSTJYLLAND.

Det rådne kød ser ikke indbydende ud, men det første, man bliver opmærksom på, når man går forbi presenningen, er lugten.

Den noget opsigtsvækkende metode til at skabe fokus på emnet deler da også vandene.

- Jeg synes, det er rimelig voldsomt at se, at der bliver smidt så meget kød ud, men det kommer ikke bag på mig. Det vidste man egentlig godt. Budskabet er fint, men det kommer meget voldsomt ud. Man føler sig mere skræmt af det, siger Aske Mervig Bahlson, der var en af de forbipasserende.

Man husker det

Selvom det er grænseoverskridende, så sender det altså et signal, man både forstår og husker.

Vi gør det her for at sætte fokus på, hvordan vi behandler dyr i vores samfund. De bliver fuldstændig overset. Ulrik Myrtue, dyrevelfærdsaktivist

- Det er en stor mængde kød, og så tænker man jo også ”hvad med alt det andet med, der også bliver smidt ud”. Det er ret vildt, at der er så meget, siger Daniel Mark, der var på en strøgtur.

Det er altså ikke et sjovt syn, og det er ikke en sjov problematik, der er årsag til demonstrationen.

Demonstrationen handlede om klimaet og madspild, men i høj grad også om dyrevelfærd.

- Det er netop for at vise, at det ikke er et sjovt problem. Hvis vi bare stod og fortalte om det, så kunne det sagtens være, at nogen ikke ville forstå, hvor stort et problem, det er. Så vi har samlet det her over de sidste to-tre dage, så man kan se, hvor meget kød, man kan finde i containerne, siger Morten Nordström.

Ulrik Myrtue, der også var en af arrangørerne bag kødtårnet, er også godt klar over, at det er noget, der kan overskride nogle menneskers grænse. Men det er ifølge ham et nødvendigt onde.

Kødet var råddent, og det kunne man både se og lugte, når man gik forbi.

- Vi gør det her for at sætte fokus på, hvordan vi behandler dyr i vores samfund. De bliver fuldstændig overset og bliver brugt på en måde, som man ikke burde bruge andre levende væsener, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Om det kommer til at betyde at aarhusianerne vil spise mindre kød er svært at sige. Men lugten og synet har i hvert fald gjort indtryk på de forbipasserende.

- Jeg ved ikke hvorfor, men hele den her opstilling, den provokerer mig egentlig lidt, og det synes jeg er sjovt, når jeg egentlig er enig. Det er ligesom den der hesteudstilling på Aros med det der hestekød i nogle glas, siger Aske Mervig Bahlson til TV2 ØSTJYLLAND.